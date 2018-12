El cantante aclaró que no mantiene una relación amorosa con Ana Bárbara

El cantante agradeció que hoy la gente ya lo ubique

El joven cantante Christian Nodal, aclaró que no mantiene una relación sentimental con Ana Bárbara, como se ha especulado en las últimas semanas, en distintos medios.

“Hay chismes que me dan risa, como el que yo tengo algo con Ana Bárbara, que tenemos una relación, algo; yo he comido en su casa, he estado con sus hijos, he convivido con su pareja. Lo de nosotros es musical, da risa que la gente tenga la ocurrencia para hacer todo eso”, señaló el joven cantante.

Aunque confesó que Ana Bárbara es una mujer bella, a la cual admira.

“Ana Bárbara es un persona muy bella, mujerona en todos los sentidos, ustedes a quienes les haya tocado entrevistarla, han sentido esa vibra tan bonita, y a mí me enseñó mucho el trabajar con ella, a mí me enseñó mucho, vocalmente es una personas que tiene muy claro qué quiere y a dónde quiere llegar”, indicó.

El cantante agradeció que hoy la gente ya lo ubique, pues en un principio no fue sencillo darse a conocer.

“Lo difícil fue el inicio, que la gente ubicará quién era Cristian Nodal, cuando escucharon la canción “Adiós Amor” ahí empezó todo, escuchaban la canción, pero no sabían quién era Cristian Nodal, ha sido un poco difícil hacer ese trabajo para que la gente conociera al artista”, puntualizó.

