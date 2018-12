Alfred reveló, previo al lanzamiento de “1016” este 14 de diciembre, el nombre de los 16 temas de su disco,

Alfred García estrena su álbum 1016, este 14 de diciembre. (Foto: Silvia Sánchez/Cortesía) Story Highlights Con una personalidad definida en la música, Alfred apostó todo por su primer álbum de estudio

“1016” debe su título a que fue el número de su casting e Operación Triunfo 2017

Este 14 de diciembre, el cantautor catalán Alfred García abre su alma, su vida y su corazón al mundo, a través de su álbum debut titulado “1016”, producido por él mismo, bajo el sello de Universal Music, y del que ya estrenó con gran éxito, el single “De la Tierra Hasta Marte”, que adelanta letras intimistas, llenas de metáfora, bajo un explosivo rock-pop, con un sonido único.

“En este disco, todas las canciones hablan de mi y hablan de las situaciones que he tenido en mi vida hasta ahora, de las experiencias que he vivido. Son canciones que hablan de una manera poética de lo que pasa en mi vida, de cómo soy ahora, de cómo estuve y de cómo quiero estar”, señala el cantautor y productor de 21 años de edad.

En exclusiva para LA VOZ desde Barcelona, Alfred nos regaló una larga charla, en la que lo escuchamos vibrar de emoción, al tener ya muy cerca el lanzamiento de su álbum, que realizó como él siempre lo había soñado, como lo tenía en mente, como lo planeó de principio a fin.

“1016 es un disco grabado a la vieja usanza, de forma cruda, con las bases en directo, y con muchos efectos alternativos. Confié mucho en mi mismo, todo mundo confió en mi un montón, hubieron muchas dudas eh, y la verdad pensé en coproducirlo con otro productor, estuve hablando con Leyva, con Carlos Raya, estuve hablando con muchos amigos del sector, para poder producirlo, pero al final, vi que el sonido que quería, solo yo lo tenía en la mente y nadie más lo podía igualar”.

Abierto y sincero, sin filtros ni reservas, con gran madurez para sus 21 años, agrega que no fue tarea fácil decidir ser él mismo, el productor de su álbum debut, porque el riesgo, el compromiso y el trabajo es descomunal, pero finalmente, solo él entendía lo que quería lograr.

MÁS: Alfred García estrena sentido tema en la gala People in Red

“Y dije, puedo equivocarme o acertar con mis decisiones, pero este sonido solo lo escucho yo en mi cabeza, vamos a emitirlo de alguna manera y salió así, salió el sonido que yo quería y no sé si algún día produciré algo con alguien, pero la verdad, es que me la he pasado muy bien produciendo. También he sufrido, pero ese sufrimiento, siempre es reconfortante, porque tengo un resultado que ha valido la pena”.

Bajo una estrategia perfecta de markentig, Alfred reveló, previo al lanzamiento de “1016” este 14 de diciembre, el nombre de los 16 temas de su disco, casi en su totalidad de su autoría, en español, inglés y catalán.

“Para mí es curativo, yo hago canciones para curarme y hablar de las cosas, sin tener que escribirlas en un libro o tener que explicarlas a mis amigos” Alfred García, cantautor español

Apoyado por actrices, actores, músicos, empresarios y hasta por su sobrinita de un año de edad, día a día, a través de sus redes sociales, fueron mostrando carteles con los nombres de los temas, así, encontramos “De la Tierra Hasta Marte”, “Londres”, “La Ciudad”, “1016”, que le da nombre al disco, ya conocidos, porque los compuso, mientras participaba en el reality musical Operación Triunfo 2017, pero también tiene inéditos, como “Wonder”, “Madrid” y “Volver a Empezar”, entre otros, hasta un himno a su pueblo natal, El Prat de Llobregat, Barcelona.

Rodeado de un gran equipo humano, a quienes considera su familia y con la música en el alma, Alfred habla con mucho amor y agradecimiento, del proceso creativo de su disco que hizo en el estudio que había soñado, y con quienes lo había soñado, con sus amigos músicos a los que conoció de niño, de adolescente, junto con los que experimentó y luchó hasta conseguirlo.

“Lo he grabado con mis amigos de toda la vida, con incorporaciones nuevas de músicos que conocían mis amigos. Musicalmente hay muchos estilos, estilísticamente es muy variado, pero mi sello está ahí siempre y todas las canciones están hechas para que suenen como yo quiero sonar, y el estilo es propio, no hay ningún estilo igual al mío”, refiere.

Desde las entrañas

Inspirado siempre en su día a día al escribir, Alfred plasma en sus temas lo que siente, lo que vive, lo que desea, no tiene intención de esconderse, le gusta mostrarse como es, de una forma cruda y natural.

“Nunca he querido forjar una identidad, sino que “la identidad soy yo”, entre comillas, yo no tengo ningún tipo de imagen, ni de personaje, sino que soy yo, siempre igual, componiendo, saliendo a la calle a pasear, quiero decir, que no hay ningún personaje detrás.

“Hay algunos artistas que son en sí un personaje y lo han creado para vender una marca, para vender su forma de crear arte, pero yo no, yo vivo de mis experiencias normales de la vida, y de ahí salen todas las canciones, entonces no tiene ningún secreto, más que ser yo mismo”.

El componer desde las entrañas, desde el corazón, desde las vivencias propias, es para él una catarsis.

“Para mí es curativo, yo hago canciones para curarme y hablar de las cosas, sin tener que escribirlas en un libro o tener que explicarlas a mis amigos, yo lo que hago es escribir para curarme, para sanarme, y para hablar abiertamente de quién soy yo, de crear arte a partir de mis emociones y de mis sentimientos”.

A sus 21 años, Alfred se confiesa exigente consigo mismo y con quienes le rodean, pero también es cálido y receptivo. (Foto: Silvia Sánchez/Cortesía)

Para el joven cantautor catalán, sus canciones no vienen de un manual, ni de una receta mágica, son mágicas en sí mismas.

“Cuando me pongo a componer, puede ser en cualquier momento, la inspiración le llega a uno trabajando siempre, entonces, nunca sabes cuándo te va a venir una buena canción, igual te inspiras en otro artista para hacerle una canción para él, y al final, te la acabas quedando tú, me pasa mucho, pero normalmente, intento hablar de las cosas que a mi me pasan, y de cómo me he sentido alguna vez en mi vida, repito, en este disco todas las canciones hablan de mi y hablan de mis situaciones que he tenido en mi vida hasta ahora”.

Alfred le sonríe a su talento nato para expresar sus sentimientos y asegura que nunca va a dejar de ser un compositor vivencial.

“El día que se acaben esas experiencias, creo que moriré, pero yo no paro de componer canciones, no me paran de salir buenas ideas, quiero decir, esto no para nunca, mi vida es crear, y hacer música y no me interesa nada más. A veces mi madre me dice: “es que tienes que ir a pasear, tienes que ir a tomar algo”, y la verdad es que sí lo hago, poco, pero realmente la música es mi vida, y lo que más me gusta es crear, creer en mi proyecto que soy yo mismo, hablar de mis experiencias vitales que las explico con música, no se las sé explicar de otra manera más, pues mi vida es esto, no sé hacer otra cosa”.

Un disco con identidad propia

Orgulloso de su trabajo, refiere que espera no defraudar a nadie con “1016”, pues lo ha hecho con toda libertad y profesionalismo, cuidando detalle a detalle, cada nota, cada letra, le ha puesto más que el corazón en lograrlo, y le anima que no solo le gusta a él y a su equipo, sino también a los ejecutivos de la disquera, a quienes les encantó y esa ya es una buena referencia para esperar que suceda lo mismo con el público.

“La discográfica está encantada y la verdad es que les debo todo, porque desde el principio, ellos apostaron por mi, por mis ideas locas y por mis canciones. Hicimos una escucha (del disco ya terminado) todos juntos con la discográfica, y hubo una persona que me dijo que era el disco con más identidad que había escuchado nunca y eso me dio un vuelco al corazón y dije: “lo hemos conseguido”. Y que viniera todo el equipo de Universal Music, de España y Portugal a darme la enhorabuena, pues la verdad es que es algo increíble y estoy súper contento por eso”.

La importancia de tenerlo todo claro en la vida

Alfred tiene muy claro que antes de ser artista, es persona y lucha por ayudar día a día a distintas causas sociales. (Foto: Silvia Sánchez/Cortesía)

A sus 21 años, confiesa que es exigente consigo mismo y con quienes le rodean, pero también es cálido y receptivo con sus compañeros, con sus amigos, con su manager, con quienes ha logrado más que un equipo, una familia con la que comparte y hace aún más grandes sus ideas.

“Soy duro para dejarme ayudar, pero sí me dejo ayudar por quien quiero dejarme ayudar, quiero decir, que he encontrado a las personas que realmente están haciendo que esto funcione, si veo que alguien funciona y tiene las mismas ideas que yo, adelante, lo tengo clarísimo”.

Alfred utiliza una ecuación sencilla, suma, a quien lo entiende, a quien le aporta y va por todas con él como director de su propia carrera.

“Lo que pasa es que yo lo tengo todo tan claro, si no lo tuviera, entonces sí es que necesitaría a un equipo a un lado, para que dirigiese mi carrera, pero como lo tengo todo tan claro, es que no me hace falta nada más.

MÁS: Alfred García realiza espectacular cierre de su gira '1016 is Coming Tour'

“Quiero decir que necesito gente que se sume al proyecto, pero ya está, no soy un artista que necesite crearse una identidad, yo la tengo clara y con el tiempo, creo que se va a ir diseñando para mejor, pero la verdad es que no necesito más gente que la que tengo, que mis amigos, como para hacer algo mejor. Lo que quiero ser y hacer, soy yo, al final. Mi proyecto habla de mi, hablo de mis cosas a través de mis canciones; y ya está, y no necesito a más gente al lado para hacerlo de otra forma”.

Alfred detalla que aunque él es el artífice total de “1016”, su equipo, su manager, le aportan, le ayudan, le guían.

“A nivel del disco toda la producción musical la he hecho yo, y de cara a la gira del disco, todo lo que es repertorio, ideas creativas, al igual que en los videoclips, junto a mi manager Isabel Villanueva, que también me ha ayudado mucho a decidir, entre una cosa y otra, que a veces también me cuesta decidir qué cosa quiero, pero la verdad es que estoy muy contento del buen equipo que hacemos. A veces estamos ante el “oye, ¿qué canción ponemos primera en el disco, o después de cuál” ¿sabes?, entonces, si tengo una pequeña duda, entre mi manager y yo, hay una síntesis buena”.

14 años de amor con la música

"De la Tierra Hasta Marte", es el primer sencillo de "1016", álbum debut de Alfred García. (Foto: Universal Music)

Aunque “1016” es su primer álbum de estudio y apenas lleva un año en el mundo de la fama, gracias a su participación en Operación Triunfo 2017, Alfred lleva ya 14 años en la música, siempre estudiando, aprendiendo, luchando por mostrar su talento, lo que lo lleva a mostrar tal seguridad y conocimiento, que nos hace pensar que habita en él, un músico con 40 años de experiencia.

“A los 7 empecé a tocar el trombón, a estudiarlo, me saqué la carrera en el Taller de Músics, hice el grado medio, junto a Voz y Armonía; también el de Lenguaje Musical, o sea, que me saqué el grado de Música, aquí en Barcelona, en el Taller de Músics. Desde los 7 años, estoy oficialmente en el mundo de la música, cantando y tocando”.

MÁS: Alfred García triunfa con su pop rock en el Festival Acústica

Su talento nato y su dedicada preparación, han desbordado su pasión por la música, que es el motor que mueve su vida, la que lo hace que vea todo, sí con un gran compromiso, pero igualmente fácil, sencillo, sin complicaciones.

“He pasado cosas en mi vida, que me han hecho ver que todo es más sencillo de lo que parece, porque ya hay cosas realmente difíciles en otros ámbitos de la vida, como para preguntarte demasiado las cosas, pero cuando tienes claro quién eres y lo que quieres hacer, si la música es realmente tu pasión y es lo que quieres hacer, no tienes que tener ningún tipo de duda”.

Su elección de vida, es la música

La portada de “1016” el álbum debut de Alfred García. (Foto: Universal Music)

“A veces, toca tomar algunas decisiones y elegir, pero la verdad es que lo más fácil y lo más bonito que me ha tocado vivir en esta vida es la música, y lo disfruto, ya vendrán los palos, que dice Manuel Carrasco, pero estoy súper agradecido de que la música haya venido a mi, de tener esta bendición en mi vida, la verdad es que yo soy música”.

Grandes referentes

Alfred es cantautor, toca el trombón, piano, batería y la guitarra acústica y eléctrica. (Foto: Cortesía)

Admirador de grandes iconos de la música de todos los tiempos, como Michael Jackson, Freddie Mercury y David Bowie, entre varios , los toma como referentes musicales, creativos, profesionales.

“Ellos no paraban de crear, lo que más les gustaba era la música y creer en su proyecto, porque realmente su proyecto eran ellos mismos, eran su vida, hablaban de su vida y de sus experiencias vitales. De mis referentes solo me interesa la música y de lo que hablan ellos a través de su música.

"Freddie Mercury habló abiertamente de sus amores, también habló directamente de su muerte; Bowie habló de sus excentricidades de que nadie lo comprendía cuando era pequeño y finalmente también habló abiertamente de su muerte en su último disco, son personas que hablan de su vida a través de sus canciones”, explica.

Dispuesto a defender su privacidad

A lo largo de un año, Alfred ha logrado hacer realidad el sueño de su vida, que es compartir con un gran número de personas su música, tiene la suerte de tener miles de fans no solo en España, sino en otros países, y tiene ya en sus manos su primer álbum, sin embargo, también ha sido tocado ya por el lado oscuro de la fama, con la intromisión a su vida personal.

“Yo también tengo mis cosas, la fama es una cosa que tiene sus partes malas, la gente se mete en la vida privada, y la verdad que es un poco incómodo, pero yo prefiero hablar de la música y no de otras cosas, porque al final, lo que a mi me interesa es crear reacciones a través de mi música, porque mi vida no tiene nada de especial.

“A veces me dicen, pero cómo te quejas de eso, si vienes de un reality show musical y aparte de que ya se acabó, yo lo único que he compartido en ese talent show, es mi amor por las personas, mi amor por la música y también he introducido mensajes sociales, como el apoyo a los refugiados, la libre expresión y el hablar abiertamente de la depresión y la ansiedad, que la he sufrido y sé que hay mucha gente que la sufre y si le puedo ayudar como figura pública para darle visibilidad, qué mejor.

“Creo que todo lo que he hecho ha sido para bien, la gente está muy contenta y quiero continuar siendo un referente para eso y para mucho más, porque la verdad, antes de mi figura como músico, está mi figura como persona, y como buena persona comprometida con las otras, entonces, todo lo que sea música y amor para dar a todos, creo que es el mensaje que yo quiero dar”.

Un joven con gran compromiso social

Con la premisa de que antes que ser músico, es persona, el cantautor catalán dedica buena parte de su vida, a colaborar en causas solidarias, más desde hace un año que ha alcanzó la fama y le permite dar visibilidad a quien lo necesite, no importa el tamaño de la buena causa, como le acaba de ocurrir que en una semana participó en cuatro conciertos altruistas, en pro del estudio musical gratuito para niños desfavorecidos; en la gala People In Red, que busca fondos para la investigación del Sida; en un proyecto para recaudar fondos para comprar juguetes el Día de Reyes: y finalmente en el Concierto Compromisos 365 de Hombres con la Igualdad.

“En España se hacen muchos eventos solidarios y algunos más grandes que otros, por ejemplo en la gala People In Red, van muchos personajes famosos, pero también hay otras causas que son igual de grandes e importantes, aunque son mucho más pequeñas en estructura y que necesitan más apoyo, como es la Fundación Vozes que apoya a niños en situación de exclusión social y con pocos recursos que tocan maravillosamente instrumentos, son extraordinarios músicos, de 3 a 18 años, quería colaborar con ellos, porque aparte de que tocan muy bien, creo se lo merecen, merecen todo el apoyo.

“365 fue un concierto de música clásica, con una adaptación a obras modernas, en donde canté y donde nos dirigió una mujer, Silvia Sanz, la única mujer directora de orquesta de España; ese mensaje es importante, deberíamos apoyar que cada haya más igualdad en todos los ámbitos, y que cada vez más mujeres que ocupen estas posiciones. Aunque la obra sea pequeña, el mensaje es grande, yo espero que con la visibilidad que tengo ahora, pueda apoyar más causas como esta”, puntualiza.

CONÓZCALO

Alfred García

Nació un 14 de marzo, en El Prat de Llobregat, Barcelona, España

Es cantautor, toca trombón, piano, batería, guitarra, acústica y eléctrica

Estudia Comunicación Audiovisual, quiere ser cineasta

Participó en el reality musical “Operación Triunfo 2017”

Participa activamente en pro de ayuda a diversas causas sociales

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2018/12/07/alfred-garcia-1016-album/2202047002/