El actor está en pláticas para hacer un reality show con su familia, sin embargo, será bajo sus condiciones.

A Eugenio si le gustaría un reality con su familia. (Foto: Cortesía Eugenio Derbez/TV)

Debido a que en diversas ocasiones ha recibido la oferta de hacer un reality show con su familia, Eugenio Derbez asegura que lo está pensando, sin embargo, sería bajo sus propias condiciones.

“Me lo han planteado muchas veces y estamos en pláticas, yo no quiero que invadan mi privacidad, porque no es nuestro estilo, pero sí queremos hacer algo, que no invada nuestra privacidad, pero que sí implique a toda la familia”, señaló el actor.

Incluso, ya lo ha platicado con su hijos, quienes se muestran entusiasmados con el proyecto.

“No es fácil, porque no nos gusta que entren en nuestra privacidad, pero si es fuera de nuestras casas, sí estamos abiertos”, señaló.

El actor y productor desfiló por la alfombra de LOL: Last One Laughing, programa que conducirá.

“Estoy nervioso, porque quiero aclarar que esto no es una serie, no es un programa, no es un reality, es un experimento; yo sabía que era un riesgo hacer un proyecto así, pero siempre me han gustado los riesgos, desde que hacía programas en Televisa, me gustaba romper las reglas”, puntualizó.

