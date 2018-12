CLOSE Hijas de Daniela Castro le brindan su apoyo La Voz

La actriz demandará a la tienda Saks fifth Ave por el daño emocional que le hicieron al acusarla de haber extraído Ropa de la tienda.

Luego de comprobarse su inocencia en la acusación de robo de una tienda departamental en Estados Unidos, la actriz Daniela Castro demandará. (Foto: La Voz) Story Highlights En medio de lágrimas, la actriz aclaró que no padece ninguna enfermedad

La actriz Daniel Castro rompió en llanto al recordar la situación por la que atravesó, tras ser acusada de haber sustraído ropa de la tienda de Saks fifth Ave, y aclaró que demandará a la tienda por el daño moral que le hicieron.

“Ha sido la experiencia más difícil de mi vida, he sido juzgada, crucificada, señalada, humillada por algunos medios, por otros no. Para mí, los tiempos de Dios son perfectos yo soy inocente y se cometió una injusticia.

“Yo soy madre de familia, tengo 32 años de mi vida trabajando, tengo una carrera impecable, esta situación que yo vivo, fue una gran experiencia, de aprendizaje, pero a mí me lastimó hasta lo más profundo de mi ser; fue un daño emocional el que me hicieron.

“El daño tan terrible que le hicieron a mi familia, el daño que me hicieron a mí, pero, sobre todo, el daño que le hicieron a mis hijos. Gracias por apoyarme, está muy claro, y contundente que soy inocente sin probable causa de arresto”, indicó.

En medio de lágrimas, la actriz aclaró que no padece ninguna enfermedad para quienes la señalaron de cleptómana.

“También quiero aclarar que no soy cleptómana, que no estoy enferma de nada, que esto me afecto emocionalmente, mucho más de lo que ustedes se pueden imaginar”, comentó.

La actriz y su equipo de abogados han entablado una demanda en contra de la tienda y de quien la acusó públicamente de robo, pues asegura que el daño moral que le hicieron es irreparable.

“Tuvieron detenida a la señora Castro en una oficina que está detrás a la tienda, llamaron a la policía. Acusaron a la señora Castro de robo, pidieron que la arrestaran, la esposaron, la pasearon por toda la tienda frente a extraños, para llevarla al estacionamiento, lleno de personas desconocidas y enfrente de todos estos extraños catearon a la señora Castro, tocando sus partes más íntimas, no solo por encima de la ropa sino también por debajo de ella.

“Durante todo este tiempo, la señora Castro repetía: 'ya pagué ya pagué' , vi el video y me rompe el corazón, se ve a una mujer con miedo y vulnerable”, señaló el abogado Mark Fassold.

La demanda por daños que entabló la actriz, en primera instancia asciende a un millón de dólares, pero se está evaluando todo el daño que le causó y podría aumentar.

“En la petición se hace referencia a la cifra de un millón de dólares, lo que se especifica es que exigimos el pago de daños y perjuicios por más de un millón de dólares, no podemos dar una cifra exacta, hasta que se haga una presentación de pruebas”, comentó el abogado.

