¿Buscando un espectáculo de vacaciones? Te tenemos cubierto. (Foto: Oli Scarff/AFP/Getty Images)

¿Busca un espectáculo en esta temporada navideña? Lo tenemos cubierto.

Phoenix tiene todas las tradiciones que espera, además de eventos como "A Christmas Carol", protagonizada por Charles Shaughnessy, musicales de Broadway, cabarets y un espectáculo de títeres solo para adultos llamado "Die Hard: A Christmas Story", por mencionar algunos.

Conciertos de pop

“Una Navidad de Glenn Miller”: 5:30 p.m. 3 de diciembre. Arizona Broadway Theatre, 7701 W. Paradise Lane, Peoria. La demanda de precios. 623-776-8400, azbroadway.org.

Los Diez Tenores, “Hogar de vacaciones”: 7:30 p.m. Diciembre 3. Highlands Church, 9050 E. Pinnacle Peak Road, Scottsdale. 480-422-8449, azmusicfest.org.

KMLE Not So Silent Night: 7 p.m. Martes, 4 de diciembre. Talking Stick Resort, Loop 101 y Pima Road, Reservación de Salt River. Sorteos de entradas en KMLE 107.9. 480-850-7734, talkingstickresort.com.

Keith y Kristyn Getty, "¡Canta! Una Navidad irlandesa”: 7:30 p.m. 5 de diciembre. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 38- 58 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Bajo la farola: Hip to the Holidays: 8 p.m. Viernes, 7 de diciembre. Talking Stick Resort, Loop 101 y Pima Road, Reservación de Salt River. 45 dólares. 480-850-7734, talkingstickresort.com.

Diane Reeves, "La Navidad está aquí": 8 p.m. 8 de diciembre. Scottsdale Center for the Performing Arts, 7380 E. Second St. 39- 69 dólares. 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

La fiesta festiva del suéter feo de Alt AZ con Young the Giant: 8 p.m. Lunes 10 y martes 11 de diciembre. Van Buren, 401 W. Van Buren St., Phoenix. 29.50 dólares. thevanburenphx.com.

4ta Extravagancia de festividades anuales de Jared & the Mill: 7 p.m. Sábado, 15 de diciembre. Van Buren, 401 W. Van Buren St., Phoenix. 17 dólares. thevanburenphx.com.

Solsticio de invierno de Windham Hill: 4 y 7 p.m. Sábado, 15 de diciembre. Teatro musical MIM, Museo de instrumentos musicales, 4725 E. Mayo Blvd., Phoenix. 38.50- 53.50 dólares. 480-478-6000, mim.org.

Una fiesta X-Mad: 7 p.m. Sábado, 15 de diciembre. Pub Rock, 8005 E. Roosevelt St., Phoenix. 5 dólares. 480-945-4985, pubrocklive.com.

Mariachi Sol de México de José Hernández, “A Merry-Achi Christmas”: 7 p.m. 15 de diciembre. Scottsdale Center for the Performing Arts, 7380 E. Second St. 29- 59 dólares. 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

Dave Koz & Friends Christmas 2018 se exhibirá en el Centro de Artes de Mesa el 15 de diciembre. (Foto: Antonio Dixon)

Dave Koz & Friends Christmas 2018: 8 p.m. 15 de diciembre. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 60.50- 90.50 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Navidad irlandesa en América: 3 y 7 p.m. Domingo 16 de diciembre; 7 p.m. Lunes, 17 de diciembre. Teatro musical MIM, Museo de instrumentos musicales, 4725 E. Mayo Blvd., Phoenix. 35.50- 40.50 dólares. 480-478-6000, mim.org.

Rob Kapilow, "Es la época más maravillosa del año: soñar con una Navidad judía": 3 p.m. 16 de diciembre. Scottsdale Center for the Performing Arts, 7380 E. Second St. 29- 49 dólares. 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

“En el estado de ánimo decembrino: un espectáculo de música navideña”: 5:30 p.m. 17 de diciembre. Arizona Broadway Theatre, 7701 W. Paradise Lane, Peoria. La demanda de precios. 623-776-8400, azbroadway.org.

Peter White Christmas: 7 y 9 p.m. Martes, 18 de diciembre. Teatro musical MIM, Museo de instrumentos musicales, 4725 E. Mayo Blvd., Phoenix. 33.50- 58.50 dólares. 480-478-6000, http://mim.org/.

James D. Gish, cabaret "A Merry Gishmas": 7:30 p.m. 18 de diciembre. Centro Peoria para las Artes Escénicas, 8355 W. Peoria Ave.15- 18 dólares. 623-815-7930, theaterworks.org.

"Una Navidad de asombrosa ... ¡También!": 7 p.m. 18 y 20 de diciembre. Tempe Center for the Arts, 700 W. Rio Salado Parkway. 15-25 dólares. 480-350-2822, tempe.gov/tca.

Drumline Live Holiday Spectacular: 7:30 p.m. 21 de diciembre. Chandler Center for the Arts, 250 N. Arizona Ave. 38- 48 dólares. 480-782-2680, chandlercenter.org.

James D. Gish, cabaret "Hogar para los días festivos": 8 p.m. 21 de diciembre, 3 p.m. 23 de diciembre. Phoenix Theatre, 1825 N. Central Ave. 41- 76 dólares. 602-254-2151, davissonentertainment.com.

“Under the Mizzletoe” con Good Feelz: 3 y 8 p.m. 22 de diciembre. Phoenix Theatre, 1825 N. Central Ave. 29- 47 dólares. 602-254-2151, davissonentertainment.com.

Jerry Donato y Nicole Pesce, "A Very Jerry Christmas": 7:30 p.m. 22 de diciembre. Centro de Arte de Tempe, 700 W. Rio Salado Parkway. 35 dólares. 480-350-2822, tempe.gov/tca.

Conciertos clásicos y corales.

Phoenix Symphony interpretará el "Mesías" de Handel del 12 al 16 de diciembre. (Foto: Phoenix Symphony)

ProMusica Arizona Chorale and Orchestra, "Es Navidad": 7-9 de diciembre. Varios lugares. 22 dólares (descuentos para mayores, estudiantes, niños y militares). pmaz.org.

Coro de niños de Phoenix, Serie de conciertos navideños de Halle: del 7 al 20 de diciembre. Varios lugares. 20- 25 dólares; Niños gratis. 602-264-5328, boyschoir.org.

Coro de niñas de Phoenix con Helios, "Candlelight Carols": 7:30 p.m. 8 de diciembre. Iglesia Metodista Central Unida, 1875 N. Central Ave., Phoenix. 4- 20 dólares. girlschorus.org.

Sinfonía del sudoeste, "La época más maravillosa del año": 7:30 p.m. 8 de diciembre. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 20 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Sonoran Desert Chorale, "Sing We Now of Christmas": Dos sedes. 7:30 pm. 8 de diciembre en First United Methodist Church, 15 E. First Ave, Mesa. 3 p.m. 9 de diciembre en la Iglesia Luterana La Casa de Cristo, 6300 E. Bell Road, Scottsdale. 15- 18 dólares. 480-305-4538, sonorandesertchorale.org.

Salt River Brass, “Holiday Pops”: 3 p.m. 9 de diciembre. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 16- 25 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Phoenix Girls Chorus, "Comfort and Joy": 5 p.m. 9 de diciembre. Camelback Bible Church, 3900 E. Stanford Drive, Paradise Valley. 4- 20 dólares. girlschorus.org.

Filarmónica de Scottsdale: 4 p.m. 9 de diciembre. Scottsdale Center for the Performing Arts, 7380 E. Second St. 5- 10 dólares. 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

Coro masculino de Orpheus de Phoenix, “Vacaciones con Orpheus”: 9-16 de diciembre. Varios lugares. 15- 25 dólares. 602-698-7890, orpheus.org.

Phoenix Symphony, el "Mesías" de Handel: del 12 al 16 de diciembre. Varios lugares. 35- 85 dólares. 602-495-1999, phoenixsymphony.org.

Coro de Hombres Metropolitanos de Phoenix, "Tinsel Town": 14-16 de diciembre. Teatro John Paul, Phoenix College, 1202 W. Thomas Road. $ 15- $ 25. phoenixmenschorus.org.

Phoenix Chorale, "A Chorale Christmas": del 14 al 18 de diciembre. Varios lugares. 18- 38 dólares. 602-253-2224, phoenixchorale.org.

West Valley Chorale, el "Mesías" de Handel: 3 p.m. 16 de diciembre. Centro de artes escénicas Valley Vista, 15550 N. Parkview Place, Surprise. 15- 30 dólares. Westvalleysymphony.org.

Tempe Community Chorus, "Encantamiento en todas partes": 4 p.m. 16 de diciembre. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 15 dólares; Gratis para menores de 11 años. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Phoenix Symphony, Celebración de Año Nuevo: 7 p.m. 31 de diciembre. Symphony Hall, 75 N. Second St., Phoenix. 25- 109 dólares. 602-495-1999, phoenixsymphony.org.

'El Cascanueces', la danza y el espectáculo

No sería Navidad sin "El Cascanueces". (Foto: Tom Tingle/The Republic)

Una Navidad mágica del Circo: 7:30 p.m. 25 de noviembre. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 30- 55 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Conjunto de danza central, "Reina de las Nieves": Hasta el 16 de diciembre. Herberger Theatre Center, 222 E. Monroe St., Phoenix. 14- 28 dólares. 602-252-8497, herbergertheater.org, centerdance.com.

Cirque Holiday Spectacular con la Sinfónica de Phoenix: del 7 al 9 de diciembre. Symphony Hall, 75 N. Second St., Phoenix. 25- 199 dólares. 602-495-1999, phoenixsymphony.org.

Estudios de ballet, "El cascanueces": 7-16 de diciembre. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 6- 32 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Compañía de Danza Cristiana, “Espíritu de Navidad”: 8-16 de diciembre. Centro Chandler de las Artes, 250 N. Arizona Ave. 28- 30 dólares. 480-782-2680, chandlercenter.org.

El "Gran Cascanueces de Rusia" del Ballet de Moscú: 7 p.m. 12 de diciembre. Teatro Comerica, 400 W. Washington St., Phoenix. 23.50 dólares y más. 602-379-2800, comericatheatre.com.

Ballet Arizona, "El Cascanueces": del 13 al 24 de diciembre. Symphony Hall, 75 N. Second St., Phoenix. 33 dólares y más. 602-381-1096, balletaz.org.

Southwest Youth Ballet, "El Cascanueces": del 14 al 16 de diciembre. Centro Higley para las Artes Escénicas, 4132 E. Pecos Road, Gilbert. 10- 30 dólares. 480-279-7194, higleycenter.org.

Phoenix Ballet, "El Cascanueces": del 14 al 23 de diciembre. Teatro Orpheum, 203 W. Adams St., Phoenix. 12.50- 85 dólares. 602-996-8000, phoenixballet.org.

Ahwatukee Foothills Ballet, "El Cascanueces": 15-16 de diciembre. Teatro Desert Fine Arts Arts, 16440 S. 32nd St., Phoenix. 20- 40 dólares. afnutcracker.com.

Obras de teatro, musicales y comedia

Toby Yatso protagoniza la producción de "Elf: The Musical" de Phoenix Theatre. (Foto: Reg Madison Photography)

Teatro Phoenix, "Elf: The Musical": Hasta al 2 de diciembre. 30. 1825 N. Central Ave. La demanda de precios. 602-254-2151, phoenixtheatre.com.

Charles Phoenix, “Retro Christmas Jubilee”: 7:30 p.m. 16 de noviembre. Chandler Center for the Arts, 250 N. Arizona Ave. 36- 44 dólares. 480-782-2680, chandlercenter.org.

Grupo de Teatro Negro, "Nacimiento Negro": Hasta diciembre 16. Helen K. Mason Performing Arts Center, 1333 E. Washington St., Phoenix. 38 dólares. 602-258-8129, blacktheatretroupe.org.

Brelby Theatre Company, “12 días de Navidad”: Hasta el 30 de diciembre. 16. Brelby Playhouse, 7154 N. 58th Drive, Glendale. Gratis. 623-282-2781, brelby.com.

Scottsdale Desert Stages Theatre, "A Christmas Story" (juego): Hasta diciembre 23. Scottsdale Fashion Square, 7014 E. Camelback Road. 22- 28 dólares. 480-483-1664, desertstages.org.

Todos los actores de marionetas, "Die Hard: A Christmas Story": del 30 de noviembre al 30 de diciembre 29. Playhouse on the Park, 1850 N. Central Ave., Phoenix. 26 dólares; 55 dólares VIP. 602-254-2151, allpuppetplayers.com.

Compañía de teatro musical de Scottsdale, "A Christmas Carol" con Charles Shaughnessy: del 6 al 16 de diciembre. Centro Tempe para las Artes, 700 W. Rio Salado Parkway. 42- 58 dólares. 480-350-2822, tempe.gov/tca.

“Catecismo navideño de la hermana: El misterio del oro de los magos”: 7-16 de diciembre. Scottsdale Center for the Performing Arts, 7380 E. Second St. 39 dólares. 480-499-8587, scottsdaleperformingarts.org.

Obras teatrales, “A Christmas Carol” (juego): 7 a 23 de diciembre. Centro Peoria para las Artes Escénicas, 8355 W. Peoria Ave. 14- 36 dólares. 623-815-7930, theaterworks.org.

Teatro Fountain Hills, “12 días de Navidad”: 7 al 23 de diciembre. Teatro Fountain Hills, 11445 N. Saguaro Blvd. 12- 30 dólares. 480-837-9661, fountainhillstheater.com.

Arizona Broadway Theatre, "The Santaland Diaries": del 13 al 16 de diciembre. 7701 W. Paradise Lane, Peoria. La demanda de precios. 623-776-8400, azbroadway.org.

Teatro Fountain Hills, "Una noche con la señora Claus": 7 p.m. 16 de diciembre. Teatro Fountain Hills, 11445 N. Saguaro Blvd. 12- 25 dólares. 480-837-9661, fountainhillstheater.com.

“Todo está en calma: la tregua de Navidad de 1914”: 7:30 p.m. 18 de diciembre. Mesa Arts Center, 1 E. Main St. 29- 39 dólares. 480-644-6500, mesaartscenter.com.

Teatro para niños

El Great Arizona Puppet Theater ofrecerá espectáculos de "La noche antes de Navidad" en diciembre. (Foto: Great Arizona Puppet Theater)

Teatro juvenil de Spotlight, "El mejor concurso de Navidad: el musical": del 30 de noviembre al 2 de diciembre. 16. 10620 N. 43rd Ave., Glendale. 13 dólares. 602-843-8318, spotlightyouththeatre.org.

Valley Youth Theatre, “Una cola navideña de Winnie-the-Pooh”: Hasta el 30 de diciembre. 23. 525 N. First St., Phoenix. 20 dólares. 602-253-8188, vyt.com.

Gran teatro de marionetas de Arizona, "The Night Before Christmas": del 5 al 23 de diciembre. 302 W. Latham St., Phoenix. 8- 12 dólares. 602-262-2050, azpuppets.org.

Teatro juvenil Ghostlight, “Merry Cashmas”: 13-16 de diciembre. Teatro Ghostlight, 13541 W Camino del Sol, Sun City West. 12 dólares. ghostlightaz.com.

Obras de teatro PuppetWorks, "Salvando a Santa": del 15 al 22 de diciembre. Centro Peoria para las Artes Escénicas, 8355 W. Peoria Ave. 6 dólares. 623-815-7930, theaterworks.org.

Traducción Alfredo García

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2018/12/04/espectaculos-decembrinos-phoenix-eventos-familia/2192567002/