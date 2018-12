La cantante confiesa que quien más la cuida es su hermano Leonardo.

Ángela es una de las grandes promesas de la música mexicana, heredera del talento de los Aguilar y de su abuela Flor Silvestre. (Foto: Cortesía)

La cantante Ángela Águilar asegura que a sus 15 años de edad, está concentrada en su carrera, así que por lo pronto, no le interesa tener novio.

“La verdad ahorita mi novio es mi carrera y me tengo que enfocar en él, la verdad yo feliz de poder hacer lo que me gusta, si sale el amor qué bien, si no, no lo estoy buscando”, señaló.

A pesar de que su papá, Pepe Aguilar es celoso, la cantante confiesa que quien más la cuida es su hermano Leonardo.

“Mi papá no es tan celoso como mi hermano, él es el más celoso de todos”, reveló.

La joven cantante señaló que el día que decida tener novio, será con el permiso de sus padres.

“Para tener novio tiene que ser con el permiso de mis papás, soy hija de familia, no me voy a estar escondiendo… Busco una persona que sea buena y le caiga bien a mi familia“, puntualizó.

Sobre la posibilidad de grabar algún tema con alguno de los hijos de Alejandro Fernández, ahora que se reunieron con don Vicente y Alex Fernández, la cantante aseguró que estaría encantada.

“Estaría muy cool, me gustaría”, comentó.

