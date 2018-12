Después de años de estar enfocada únicamente a su carrera, dio un giro a su vida, y se dedicó a ella y a formar una familia.

A través de su libro “Valiente”, Anahí relata su experiencia como madre, desde el momento que le dieron la noticia de que estaba embarazada.

“Esto (el libro) es un pedacito de mí, un pedacito de mi corazón, habla absolutamente de todo lo que pensé (al ser madre), lo que me inspiró. Lo que quiero hacer es inspirar a alguna mujer, inspirarlas y que sepan lo valientes que son”, comentó.

Después de años de estar enfocada únicamente a su carrera, Anahí dio un giro a su vida, y se dedicó a ella y a formar una familia, que, dice, le descubrió un mundo nuevo, le cambio la perspectiva en todo.

“Siempre creí... que como yo, nunca conocí otra vida, la vida que amo y adoro: mi trabajo, porque siempre estuve trabajando, en gira, en un foro y no conocía otra vida, y decía “mi misión es hacer feliz a la gente”.

"Pero después, la vida me sorprende y conozco otra vida, de formar una familia, ser mamá de un bebé que depende de ti, él va a hacer y ser lo que vea en mi y su papá, y si ve a una mamá feliz, comprometida, dedicada, una mamá con fe, yo voy a hacer que ese niño crezca en paz, feliz, seguro de sí mismo y con los valores bien planteados, y habré cumplido mi misión de vida”, señaló.

Sobre retomar su carrera como actriz o cantante, Anahí confiesa que lo ve complicado pues su prioridad es su familia, sin embargo, tampoco piensa alejarse de los medios.

“En este momento no lo sé, y no sabría qué contestarte, no está en planes próximos (lanzar un disco o actuar) lo que si está en mis planes es crear, producir, soy una artista, casi-casi empecé hablar en un foro, tengo que crear, seguir inventado cosas, no sé bien cómo, pero sé que siempre estaré cerca”, puntualizó.

