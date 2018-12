Por tradición familiar, Victoria Ruffo no deja que su hijo José Eduardo Derbez, pase las fiestas decembrinas con su padre.

Debido a que es una tradición que en Navidad y Año Nuevo se reúna toda su familia, Victoria Ruffo asegura que su hijo José Eduardo celebrará con ella y su familia las fiestas decembrinas.

“José Eduardo siempre pasa Navidad y Año Nuevo conmigo, siempre, pero yo sé que su papá (Eugenio Derbez) hace una cena un día o dos días antes, para que estén todos, no nada más mi hijo, el 24 seguro conmigo, llueva o truene, a fuerza”, indicó la actriz.

Sobre las críticas, por su físico, que recibieron en redes sociales sus hijos menores, los cuates Victoria y Anuar, de 13 años de edad, la actriz, asegura que no le da importancia a comentarios negativos.

“Antes me dolía, ahora ya no. A palabras necias oídos sordos y no me engancho con cosas negativas”, señaló.

Incluso, ha platicado con sus hijos para que este tipo de situaciones no les afecte.

“Yo con mis hijos platico mucho, e igual que les contesté a ustedes, a ellos también, les digo que “a palabras necias oídos sordos” y que no hagan caso”, puntualizó.

