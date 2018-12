La cantante aseguró que no tomará ninguna represalia legal en contra de la revista que publicó la nota de que era infiel.

Lidia prefiere tomar con humor la nota que asegura le fue infiel a su esposo, pues ella está muy bien, al igual que su familia, por lo que no se desgastará en demandar. (Foto: Cortesía)

Luego de que una revista publicó que Lidia Ávila le había sido infiel a su esposo, el médico Isaac de Hita, con el cantante Miguel Islas, la cantante aclara que esto solo le causa risa, porque ella y su familia están más unidos que nunca.

“Yo estoy bien, mi familia está bien. Lo que ha salido últimamente no nos causa más que risa y más viniendo del medio que viene, y no es la primera vez que nos pasa esto (este tipo de notas), a Mariana (Ávila), a la güera (Érika Zaba), al negrito (Kalimba) y a la mulata (M´Balia), que no están aquí, pero nosotros estamos bien personalmente y como OV7 estamos felices”, expresó.

Lidia aprovechó el momento, para enviarle bendiciones a Federico Vega, con quien sostuvo un romance hace ya siete años, y quien aseguró que la cantante siempre ha sido infiel, ya que a su primer esposo (Pablo Lauria), lo engañó con él, y a él con Isaac de Hita, su actual esposo.

“Que Dios lo bendiga a él y a su familia, le mando todas las bendiciones del mundo, que sea feliz, a su mamá, que es una tipaza, que Dios los bendiga”, comentó.

Pese a que considera difamatoria la nota de la revista, Lidia aseguró que no tomará ninguna represalia legal en su contra.

“Los OV7 estamos tan contentos en nuestra vida personal y profesional, que no tenemos tiempo para dedicarle tiempo a las cosas negativas”, comentó.

