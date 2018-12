Laura considera que es por demás lamentable esta situación y más involucrar a alguien que fue de verdad un amigo muy querido para ella.

Laura asegura que Juan Gabriel siempre fue su amigo, y jamás se enojó con ella, menos por Jas Devael.

La conductora Laura Bozo, lamentó que el cantante español Jas Devael siga utilizando el nombre de Juan Gabriel para hacerse publicidad.

Jas Devael dice que luego de que Laura se negara a invitarlo a su programa, Juan Gabriel se molestó con ella y le dejó de hablar, lo que la conductora niega, asegurando que ella conserva grabaciones de sus charlas con “El Divo de Juárez”, y ellos nunca tuvieron un problema, menos por este cantante español.

“Yo tengo (guardadas) conversaciones con Juan Gabriel y hablaba con Juan Gabriel todo el tiempo. Que mejor se calle ese señor, porque si yo hablo lo que sé, no creo que vaya a salir bien parado, lucrar de una persona que ha muerto, me parece terrible", señaló la conductora.

Laura considera que es por demás lamentable esta situación y más involucrar a alguien que fue de verdad un amigo muy querido para ella.

“Patético. Me da realmente náuseas, repulsión, lo que está diciendo, es mentira y sinceramente si yo no invité a Jas a mi programa fue porque a mí no me gusta él como cantante y yo no tengo por qué invitar a nadie. Y menos Juan Gabriel se va a molestar conmigo o Alberto, por algo así, yo me quedaba en su casa a dormir”, indicó.

La conductora pidió a Jas que respete la memoria de Juan Gabriel.

“Creo que estás lucrando con una persona que está muerta y me parece lamentable, me da asco ver cómo se lucra con una persona muerta. Respeta su memoria, si realmente lo amaste, tienes que respetar, ahí uno se da cuenta quién te amo y quién te uso”, puntualizó.

