Antes de protagonizar la telenovela “Amar a Muerte”, la actriz Angelique Boyer reconoce que era un poco escéptica a las teorías de reencarnación, sin embargo, a través del personaje de su personaje de Lucía, su percepción del tema ha cambiado.

“Estoy empezando a creer, yo era completamente escéptica, pero ahora, después de esta historia, quiero abrirme energéticamente, a sentir algo del más allá”, indicó.

Una de las cosas que la ha llevado a cambiar, es que durante las grabaciones de la telenovela, ha sentido la presencia de su madre, a quien desafortunadamente perdió hace cuatro años.

“Se me ha aparecido en una mariposa, tres veces se me ha aparecido, la puedo tener en mi mano y se queda conmigo el tiempo que quiera, hasta que la aviento al cielo vuela. Eso quiero creer, eso quiero pensar (que es mi madre) es algo muy significativo, siempre pienso en ella, también se me aparecen en el camino muchos colibríes”, indicó.

La actriz también considera que cuando existe un amor tan grande como el que ella y Sebastián Rulli se tienen, es porque en otras vidas han estado juntos.

“Yo creo que cualquier persona, pareja que se tenga, es porque lo conoces de otra vida”, señaló.

Tan enamorada está de Rulli, que aseguró que en este momento, lo que más disfruta de su relación, es el estar con él.

“Me gustaría que pasáramos más tiempo juntos, porque entre tantos viajes, ha sido complicado y ahora él empieza proyecto y pasará un tiempo viajando, primero estará en Japón y luego en Madrid”, puntualizó.

Tan enamorada está de Sebastián Rulli, que aseguró que en este momento, lo que más disfruta de su relación, es el estar con él.

