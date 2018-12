Durante su visita a México, la actriz señaló a que a pesar de que el tema de la migración es complicado, se deben abrir fronteras.

Sin querer ahondar sobre la postura que el presidente Donald Trump ha tomado contra lo migrantes centroamericanos que pretender entrar por cualquier medio a Estados Unidos para pedir asilo, por la violencia que viven en sus países, la actriz Drew Barrymore expresó que se deben abrir las fronteras.

“Es un tema muy complicado en todo el mundo, yo solo puedo hablar de abrir nuestros corazones, abrir las fronteras y abrir nuestras vidas. Es una postura difícil siendo americana, especialmente porque estoy aquí, he viajado a México toda mi vida, es un lugar importante para mí. Me da pena lo que está sucediendo. Me siento orgullosa y honrada de estar aquí en este país”, señaló la actriz.

Drew, quien está en México para presentar su línea de cosméticos, habló también sobre el movimiento Me too.

“Es un tema controversial, pienso que ahora mismo ha empoderado a la mujer, la ha hecho fuerte y respetada, pero también amo a los hombres y quiero igualdad para todos”, señaló.

Feliz de poder presentar su línea en México, la actriz se dio tiempo para convivir con sus fans.

“Estoy feliz de compartir la marca con estas hermosas mujeres y estaba muy emocionada de poder estar alrededor de ellas”, comentó.

