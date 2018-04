Gabriel Montiel mejor conocido como Werevertumorro, asegura ser víctima de una fake news

Gabriel Montiel, youtuber mexicano, mejor conocido como Werevertumorro. (Foto: Agencia Reforma)

El youtuber mexicano Gabriel Montiel, mejor conocido como Werevertumorro, desmintió que haya sido detenido acusado de trata de blancas y aseguró que coincidentemente esta 'fake news', se difundió después de que criticara a los políticos.

“Hay una noticia que está rondando en Facebook que según me agarraron por trata de blancas, por una foto que me tomé hace mucho en una madre de la policía; esto resultó de la nada, porque hace unos días puse unos tweets diciendo: 'no mames, la política en México tal cosa y tal cosa', y sacaron eso. Lo mismo me pasó hace seis años", señaló a través de sus redes.

“Hace seis años igual hice chistes de los candidatos y me comenzaron a sacar lo mismo así, que 'el werever relacionado con el crimen' y pura mierda”, indicó.

El influencer envió un claro mensaje a quienes se han dedicado a difundir este tipo de información.

“Sé que son los suficientemente inteligentes para no creer este tipo de estupideces. A la gente que está detrás de todo esto chinguen a su p... ", declaró.

