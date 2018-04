Lamenta que existan mujeres que inventen que han sido acosadas para llamar la atención

Sandra justifica a quien ha denunciado públicamente haber sufrido acoso sexual, pero ha preferido guardar el nombre de su agresor. (Foto: Francisco Morales/La Voz)

La actriz Sandra Echeverría aplaudió la valentía de las mujeres que han denunciado haber sufrido acoso sexual.

“Ha sido una gran cosa para muchas mujeres que han sufrido acoso. No es una moda, es un movimiento que está tomando fuerza”, indicó la actriz.

Asimismo, Sandra lamentó que existan mujeres que inventen que han sido acosadas, solo para llamar la atención.

“Se empieza a desvirtuar, hay mujeres que han hablado de situaciones que no vienen al caso, si uno empieza a hablar de tonterías, se empieza a desvirtuar”, indicó.

NOTA RELACIONADA: Ana de la Reguera se da tiempo para hablar del acoso sexual que sufrió

Sobre las declaraciones que han hecho algunas actrices que han sufrido acoso y que han preferido guardar el nombre de su acosador, la actriz las justifica.

“Yo también pregunté lo mismo (por qué no daban el nombre), me dijeron que la ley no te protege, te pueden revertir y acusar de difamación y aquí, lamentablemente, tienen miedo, y por eso lo mantienen en secreto”, puntualizó.

MÁS: Denuncia Karla Souza violación por productor

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/entretenimiento/tvymas/2018/04/04/sandra-echeverria-denunciar-acoso-moda/486334002/