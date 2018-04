Diego estará ausente de algunas presentaciones de Timbiriche, debido a que fue operado de urgencia

Diego lamentó perderse varios conciertos de la gira con Timbiriche. (Foto: TV Azteca) Story Highlights El cantante expresó el dolor que le causa no poder acompañar a sus compañeros en el Auditorio Nacional.

El cantante se encuentra internado en Florida.

El cantante Diego Schoening tuvo que ser operado de emergencia, al sufrir una oclusión intestinal, por lo que estará ausente en algunos conciertos de la gira de Timbiriche, los primeros, los que ofrecerán en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, estos 5 y 6 de abril.

“Hola banda! Desgraciadamente me tuvieron que operar de una oclusión intestinal, por lo cual me está diciendo el doctor que no tengo permitido viajar a México esta semana”, indicó el también actor y conductor, quien radica en Miami.

Triste por no poder estar en el Auditorio Nacional, donde están todas las localidades vendidas para los dos conciertos, el cantante expresó el dolor que le causa no poder acompañar a sus compañeros.

“Con todo el dolor de mi corazón, no voy a poder acompañarlos este 5 y 6 de abril en el Auditorio Nacional. Esto no quiere decir que no vaya a haber shows, simplemente yo no voy a poder estar en ellos por cuestiones médicas”, indicó.

El cantante se encuentra internado en Florida, por lo que ahí aguardará hasta que se recupere.

“Los quiero y de verdad los voy a extrañar muchísimo, pero por favor, sigan apoyando a nuestra banda, la banda de toda su vida, a mi Timbiriche 35. Gracias y nos vemos", puntualizó.

