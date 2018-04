La historia de María Félix abarcará desde su niñez, hasta el día que muere

La actriz que dé vida María Félix en su bioserie, tiene que conjugar talento, belleza y personalidad. (Foto: La Voz)

Debido al éxito que han tenido la bioseries de famosos, la productora Carmen Armendáriz se alista para empezar la preproducción de la vida de María Félix, sin embargo, confiesa aún no tiene a la actriz idónea para darle vida a “La Doña”.

“Todavía estoy en la etapa de terminar de escribir los guiones, luego esperaremos la preproducción, todavía no la arranco, todavía no sé quién es María, no se quién es Frida Khalo, no sé quién es Diego Rivera no sé quién es Pedro Armendáriz, me falta mucho. Debe ser una actriz, actriz de verdad, porque solo así puede dar todo lo demás (belleza, carácter), que tenía María Félix”, indicó la productora.

La historia de María Félix abarcará desde su niñez, hasta el día que muere, por ello han realizado una investigación exhaustiva.

“Abarcamos desde cuando ella tiene diez, doce años hasta que se muere”, indicó.

Le envió buenos deseos a Rosy Ocampo

La productora Carmen Armendáriz, hija del gran actor Pedro Armendáriz, también icono de la época de oro del Cine Nacional, ya planea la bioserie de María Félix. (Foto: La Voz)

Tras darse a conocer que la productora Rosy Ocampo enfrenta una lucha contra el cáncer, Armendáriz le envió sus mejores deseos.

“No la he visto, porque no está en México, pero se le desea que se recupere a la brevedad con mucho cariño y amor, se le extraña”, puntualizó.

