MONTERREY -- Aunque se hizo famosa con "Metrosexual" y "La Muy Muy", Amandititita cree que su mejor momento lo vive ahora como artista independiente.



Sonar en la radio y ser muy conocida no hacía sentir completamente bien a la cantante, quien asegura que la difusión era responsabilidad de la disquera, más allá de la calidad de su trabajo, por lo que no estaba segura de qué pensaba el público.



"Siempre tuve la paranoia de cuánta gente me estaba oyendo y me estaba comprendiendo realmente a mí, o saber a cuánta gente le gustaba mi música, porque la escuchaba 10 veces al día. Siempre traje el complejo de saber que me estaban sobrevendiendo", dijo la cantante.



"Nunca sabía qué tan real era. Hacía muchos festivales de radio, me subía y era el éxito rotundo. Después, iba la Nueva Banda Timbiriche y eran un éxito rotundo, y después Nigga y también lo era. Eso no tiene sentido".



Dejar los reflectores de los que desconfiaba y buscar su propio camino a través de las plataformas digitales ha hecho crecer a la hija del fallecido rockero Rockdrigo González, quien dice estar en su mejor momento.

La artista suena con el tema "Te Odio y Te Quiero". (Foto: Agencia Reforma)

"A lo largo de los años he recibido mil veces mejores críticas que cuando era tan masiva. No tengo vocación de artista, soy una escritora que terminó cantando y tiene muchas ganas de contar historias en mi ritmo y por eso mi rollo es el internet", expresa.



Si bien no reniega de sus discos, ha decidido no quedarse atorada en ellos y procura composiciones nuevas, lejos de las pretensiones que tenía en el pasado.



"Si pudiera, a la Amanda del pasado le diría que se alivianara, que estaba completamente visceral y nada de lo que ella creía importante lo era. Antes tenía muchas ganas de demostrarle a la gente que era rebelde, anarquista y debía decirle a la disquera cosas.



"Eso va acompañado de crecer, porque llevo 10 años creciendo como persona. Escribí 'Metrosexual' a los 22 años, no es la misma cabeza de mi yo de 38.



"Estoy mejorando como ser humano y para mí eso debe de ser lo fregón. No tienes que creer que eres mejor que los otros porque eres famoso, eso es un error. La fama por eso se cae", aseguró.



Amandititita estrenó hace un par de semanas su sencillo "Te Odio y Te Quiero", en la que colaboró con Rubén Albarrán (Café Tacvba) como homenaje a Julio Jaramillo, a quien ambos admiran.

