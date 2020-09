Arap Bethke confiesa que padeció COVID-19

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El actor Arap Bethke confiesa que se contagió de COVID-19, aún cuando se estuvo cuidando, agregó que fue asintomático y si supo que lo tenía, fue porque se hizo análisis periódicos.

“Yo me cuidé muchísimo y aun así me contagié. Como me he estado haciendo pruebas periódicamente, lo supe. Pero no tuve ningún síntoma. Debe haber mucha gente caminando en el mundo asintomática, esparciendo el virus. Hay que seguirnos cuidando. Esto no está ni cerca de acabarse...”, expresó el actor.

Arap pidió al público que no discriminen a aquellos que luchan contra el COVIDd-19.

“Tuve COVID. Ya estoy bien y les comparto esto, porque he notado que mucha gente no lo dice. Es importante que hablemos de esto abiertamente y que no discriminemos a la gente por haber salido positiva o que no hablen por vergüenza (....)”, indicó.

Debido a que se continúa incrementando el número de contagios, el actor pidió al público que se siga cuidando.

“Vive una vida sana. Come bien. Haz actividad física. Respira. Si no tienes que salir no lo hagas. Usa cubrebocas y mantén la sana distancia. Lávate las manos y no te toques la cara. Entre más información se comparta, mejor sabremos cómo salir de esta crisis. Cuídense!! 🙏🏽”, puntualizó.

