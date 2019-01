La actriz estrena “The Beyond Love Family”, una especie de reality con capítulos semanales, que transmite por su propio canal de YouTube.

Con más de 30 años de carrera artística en el canto y la actuación, Paty Manterola ha encontrado el equilibrio perfecto de vida al lado de su familia, y dándose el gusto de seguir activa en su carrera, por lo que quiso compartir esta felicidad a través de “The Beyond Love Family”, una especie de reality con capítulos semanales, que transmite por su propio canal de YouTube, con su esposo Forrest y sus tres hijos Lucca, Alesso y Matteo.

La actriz se dijo muy agradecida de poder mostrar al público que la ha seguido durante toda su carrera, su vida familiar, los momentos buenos, malos, sus diversiones, los regaños, todo.

“Estoy feliz de tener a mi familia y a mis hijos que son una gran bendición, mucha gente me pregunta cómo hago para cuidar y educar a mis hijos, tener tiempo para mi esposo y para mi trabajo, y esta es una buena forma de mostrarles nuestra vida familiar”.

A través de este reality, Paty mostrará cosas que poco se conocen de su familia como el que son una mezcla de culturas (americana, iraní, mexicana, alemana, rusa) y de gustos y formas de vida.

“Por ejemplo yo soy vegana, mi esposo y uno de mis hijos son vegetarianos, dos no lo son y hacer la comida para todos es un show, pero ya verán cómo se logra”, comentó la actriz.

Paty no solo le muestra al público su corazón, sino ahora también su vida familiar. (Foto: Cortesía Fase 7)

Tras haber participado en “Señora Acero”, la actriz agradece poder diversificar su carrera, en proyectos de acción y comedia.

“Yo fascinada que me llamen para diferente géneros, el género de acción, como el caso de “Señora Acero”, o la comedia como “Renta Congelada”, o las novelas, no me fijo en el género, me fijo en el personaje que me dé algo distinto, algún enriquecimiento y he tenido mucha suerte que estos dos personajes me ejercitan este músculo actoral, para mí, de alguna manera increíble, tan opuesto y están increíbles los dos”,

Asimismo, está feliz porque sigue abriéndose puertas en Estados Unidos, en donde se encuentra trabajando en la realización de nuevos proyectos.

“He empezado proyectos para la televisión americana y estoy muy agradecida de que ha sido un proyecto tras otro, el año pasado fue un año muy bueno en el ámbito laboral”, indicó.

Aunque no quiso adelantar mucho sobre este proyecto, asegura que es un programa que sorprenderá.

“No les puedo contar mucho, no es una serie, es un programa, pero ya saben que todo a su tiempo, todavía no se presenta el elenco de este proyecto , no me puedo adelantar mucho en su momento ya les platicaré de este nuevo proyecto”, puntualizó.

CONÓZCALA

Paty Manterola

Nació un 23 de abril

Participó muy niña en el programa “Juguemos a cantar”

Formó parte del grupo Garibaldi

Protagonizó la telenovela “Acapulco Cuerpo y Alma”

Está casada con Forrest Kolb

Es madre de tres hijos, Lucca y los mellizos Alesso y Matteo.

