El destacado actor colombiano Juan Pablo Raba, aplaude que Netflix se haya atrevido a producir en Colombia la serie “Distrito Salvaje”, la cual protagoniza.

“Me siento muy orgulloso, es la primera serie original que se hace en Colombia Netflix. Es la historia de un ex guerrillero, es una serie que habla de cosas que nos competen a todos, habla del perdón, la corrupción”, indicó.

Aunque el actor ha tenido la oportunidad de que su trabajo se reconozca en otros países, asegura que a través de Netflix, las series han conquistado nuevos mercados.

“Me parece fantástico conquistar muchos mercados, en Netflix podemos ver series producidas en distintos países, y como actor ser parte de este movimiento es muy emocionante”, señaló.

Hasta ahora, Juan Pablo está satisfecho con la carrera que ha logrado, por lo que no sueña con conquistar Hollywood, aún cuando recientemente trabajó en la cinta “Peppermint” al lado de Jennifer Garner.

“Yo siempre he dicho: “yo no persigo Hollywood, persigo buenos proyectos”, si están ahí, ahí estaré, a mi me gustan los retos”, puntualizó.

