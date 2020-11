Busca Dominik Mysterio continuar la dinastia de su padre en la WWE ¿Usará la máscara?

¿Usará Dominic Mysterio la máscara de su padre?

Se la tiene que ganar.

Así lo advirtió Rey Mysterio Jr., quien admitió sentir un orgullo muy grande por ver a su hijo debutar en la WWE, pero aún no lo ve listo para portar la máscara que tanta responsabilidad conlleva.

“Sé lo valioso y lo importante que es seguir una dinastía, así como lo ha hecho el Hijo del Santo, Blue Demon Jr. y otros”, comentó Rey Mysterio Jr. en entrevista para La Voz Arizona.

“Dominik va por buen camino, pero la máscara definitivamente se la tiene que ganar”.

No fue fácil heredar el nombre

El luchador de 45 años platica que fue su tío Rey Mysterio Sr. quien lo apadrinó y lo entrenó para ayudarle a convertirse en el luchador que es ahora. Pero heredar el nombre de ese gran gladiador tijuanense fue todo un desafío.

“Yo inicié con el nombre de Colibrí. Él (Rey Mysterio Sr.) no tenía hijos en aquel entonces y pensé que me iba a dar su nombre para seguir la dinastía, pero no fue así”, platicó el luchador.

“Pasaron 2 o 3 años y una vez que me vio listo me dio la sorpresa y después de una lucha me enmascaró con el nombre de Rey Mysterio Jr.”.

Dominic está consciente que tiene que tiene que ganarse ese derecho a pulso, por lo que asegura estarle muchas ganas a su carrera para que ese día llegue.

“Todos los días sigo aprendiendo y qué mejor teniendo a mi padre de mi lado”, señaló Dominik, “Estoy tratando de absober todo, hacerlo feliz, que el nombre de Rey Mysterio siga creciendo.

Misma tradición, diferentes estilos

La lucha aérea, la acrobacia, los lances y todo lo icónico de la lucha libre mexicana es lo que ha distinguido a Rey Mysterio Jr. desde sus inicios hasta su consagración en la WWE.

Con Dominik es algo diferente.

“Tengo un poco del estilo de lucha libre de mi padre, pero por la diferencia de tamaños me apego más al estilo de lucha de la WWE”, dijo el heredero de la dinastía.

Para su padre no es algo raro. Recuerda que el estilo de su tío Rey Mysterio Sr. era el de la lucha libre clásica, con llaves y contrallaves, pelea a ras de lona; un estilo similar al que practican los ‘grandulones’ de la WWE.

“Los estilos se van moldeando”, dijo el luchador enmascarado, “Yo soy de la escuela de Súper Astro, Atlantis, Último Dragón, Negro Casas, Hijo del Santo”

“Mi hijo buscará mezclar los estilo mío y el de mi tío y eventualmente él va a encontrar la fórmula exacta que le va a funcionar”.

Lo que bien se aprende no se olvida

Para Rey Mysterio Jr. es importante que su hijo aprenda la disciplina y las habilidades de este deporte, pero lo mas importante, que adquiera los valores.

“Aunque vivimos en diferentes tiempos trato de hacer que valore este deporte, vivimos en diferentes tiempos, yo empecé a mediados de los 80’s y todo era muy diferente”, platicó el creador de la maniobra ‘619’.

“La escuela vieja era muy dura, hoy en día no pueden ser tan difíciles como eran antes. Como padre tengo esa ventaja de decirle a sus coaches que no se la lleven tranquilo, que hagan que aprecie lo que este deporte me ha dado a mí y a mi familia, y creo que sí ha funcionado”.

Por lo pronto Rey Mysterio Jr. Ve con orgullo el desarrollo profesional de su hijo, y eso lo anima a postergar su retiro para plasmar memorias luchando al lado de su hijo.

"Me he conservado muy bien estos últimos años, quiero pensar que por lo menos unos 5 años más disfrutando compartir el ring”, concluyó el luchador.