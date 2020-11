León remonta y se mantiene como líder del Apertura

AP

CIUDAD DE MÉXICO — Luis Montes y José Ramírez marcaron goles en el segundo tiempo y León remontó el lunes por la noche para vencer 2-1 a Santos en el ultimo encuentro por la 16ta fecha del torneo Apertura mexicano.

El argentino Julio Furch puso al frente a los visitantes a los 40 minutos, pero Montes empató a los 51 y Ramírez le dio la vuelta a la pizarra a los 71 aprovechando un buen pase del ecuatoriano Ángel Mena.

León, que ya había asegurado el primer puesto en la siembra de la liguilla, llegó a 39 puntos cuando resta una fecha en el calendario regular.

La Fiera y América son los únicos dos equipos con su puesto seguro en los cuartos de final.

En México, los primeros cuatro equipos luego de 17 fechas avanzan directo a la liguilla por el título y los siguientes ocho se enfrentan en una repesca para completar la ronda de cuartos de final.

Santos, con sus 22 puntos, se mantiene noveno y tiene su boleto asegurado a la repesca.

Parecía que los Guerreros podrían dar la sorpresa cuando Furch prendió un potente disparo desde fuera del área que entró por el centro del arco para dejar sin oportunidad al portero Rodolfo Cota.

Pero Montes tomó un rebote en las afueras del área y sacó un tiro que se anidó en el ángulo izquierdo del arquero Carlos Acevedo.

Después, Mena tomó una pelota por banda derecha y mandó un centro al área donde Ramírez llegó por el costado izquierdo, recortó a un jugador y anotó con disparo potente.

Transcurridas 16 fechas, León es líder con 39 puntos escoltado por América con 31, mientras que Pumas, Cruz Azul y Monterrey tienen 29. Tigres suma 27, Pachuca 25, Chivas 23, Santos 22, Necaxa 21, Toluca 20, Juárez 18, Puebla 17, Mazatlán 16, Tijuana 14, Atlas 13, Querétaro 12 y San Luis 11.

La próxima fecha arranca el próximo viernes con los partidos: Puebla-San Luis y Juárez-América. El sábado se enfrentan: Chivas vs Monterrey, Pachuca vs Necaxa, Tigres vs Atlas y Cruz Azul vs. Pumas. El domingo Toluca será anfitrión de León, Mazatlán visita a Santos y Querétaro recibe a Tijuana.