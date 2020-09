Partido entre Cardinals y 49ers este domingo, amenazado por calidad del aire en California

Jeremy Cluff

Arizona Republic | La Voz

READ IN ENGLISH

El partido del domingo entre los Arizona Cardinals y los 49ers San Francisco podría suspenderse por una razón distinta al COVID-19.

La calidad del aire en Santa Clara, California, sede del Levi's Stadium donde juegan los 49ers, podría potencialmente hacer que el juego el juego del domingo, programado para comenzar a la 1:25 p.m., se posponga.

Los incendios forestales han provocado una mala calidad del aire en el norte de California.

PODRÍA INTERESARLE:Predicciones NFL: Chandler Jones, Isaiah Simmons podrían revolucionar la defensa de Cardenales

El gerente general de los Arizona Cardinals, Steve Keim, se refirió a la situación en la radio el viernes por la mañana y dijo que el equipo está monitoreando la situación.

"Tuve conversaciones con la NFL esta mañana y también hablé extensamente con (el gerente general de los 49ers) John Lynch solo para tomarle el pulso a la situación", dijo Keim en el programa Doug & Wolf de 98.7 FM de Arizona Sports.

El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, abordó el tema en una llamada con los medios de Arizona a principios de esta semana.

"Parece un poco peor donde estamos ahora de lo que realmente es, pero sé que es realmente malo en algunos otros lugares", dijo. “Todo depende de cómo sople el viento. El cielo se ve muy mal donde estamos, pero la calidad del aire (índice) está por debajo de 100, que es mucho mejor que lo que ha sido en algunos de estos días en que no se ve tan mal. Estamos bien ahora en cuanto a prácticas y todo, pero una vez que llega a 200, no hay opción para nada. No se nos permite estar a la intemperie mientras eso suceda y no se nos permite jugar al fútbol, ​​ya sea practicando o un partido el domingo".

MÁS:Larry Fitzgerald y DeAndre Hopkins, uno de los mejores dúos receptores de la NFL

Jess Root, de Cards Wire, sugirió que la NFL podría trasladar el juego al estadio de los Cardinals en Arizona como una posible solución.

Los Cardinals podrían jugar su juego de la Semana 16 contra los 49ers en Santa Clara, en lugar de Glendale, como está programado actualmente, si la NFL decidiera seguir ese camino.

La lectura del índice de calidad del aire (AQI) del viernes por la mañana en Santa Clara estuvo en el rango "insalubre".

La NFL no permite que se jueguen juegos o prácticas si la lectura es 200 o más.

Traducción: Javier Arce