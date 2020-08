Phoenix Suns obtienen la selección número 10 en la lotería del draft de la NBA

Dana Scott

Los Phoenix Suns hicieron válidas las proyecciones de los expertos, en cuanto a la posición que obtendrían en la lotería de draft este año: La posición número 10.

A pesar de su historial de mala suerte en la lotería, los Suns ya están enterados de su posición y podrán prepararse un poco.

Tenían la probabilidad más alta antes del draft del 65,9% entre los 14 equipos de lotería de obtener la décima elección antes de la lotería.

El gerente general de los Suns, James Jones, quien representó al equipo en la lotería del draft, dijo que con la selección número 10, la organización no busca necesariamente "especialistas", sino "jugadores más versátiles de alto nivel".

Cuando se les preguntó sobre el análisis de la experiencia y la edad de los prospectos del draft, los escoltas novatos de los Suns, Cam Johnson, y el armador Ty Jerome, son los ejemplos más recientes de la clase del draft del año pasado.

"Siempre estamos buscando experiencia, siempre buscando capacidad. No me baso en la edad", dijo Jones. "Si hay un jugador joven que ha demostrado la capacidad de ser un jugador confiable, de ser lo suficientemente consistente como para ganar minutos todas las noches, no tengo problemas para seleccionar a ese jugador. Si es un jugador mayor que ha demostrado a lo largo de su carrera universitaria que puede hacer lo lo mismo, no hay problema en seleccionar a ese jugador también ".

Los Minnesota Timberwolves terminaron con la primera selección general; también tuvieron la mejor selección en 2015 y la usaron para llevarse a Karl-Anthony Towns de Kentucky, y terminó siendo el Novato del Año de la NBA.

Golden State obtuvo la segunda selección, seguida por Charlotte, Chicago, Cleveland, Atlanta, Detroit, Nueva York, Washington, Phoenix, San Antonio, Sacramento, Nueva Orleans y Boston.

Chicago tenía un 32% de posibilidades de pasar a los cuatro primeros lugares, Charlotte tenía un 26% de posibilidades. Pasaron por alto a cuatro equipos que tenían mejores probabilidades de estar entre los cuatro primeros: Cleveland, Atlanta, Detroit y Nueva York.

Por ahora, el draft retrasado, originalmente programado para fines de junio, está programado para el 16 de octubre. La NBA ha estado esperando un inicio de la temporada 2020-21 el 1 de diciembre, aunque el comisionado Adam Silver dijo en la transmisión del draft de ESPN que esa fecha"se siente un poco temprano para mí ahora".

