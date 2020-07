CLOSE

Luis Fernando Tena, DT de Chivas. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO — El técnico de Chivas Luis Fernando Tena dio positivo por el coronavirus y no podrá dirigir al equipo el jueves en un partido de pretemporada contra su clásico rival América.

Tena, de 62 años, también se perderá el arranque del torneo Apertura 2020.

El Guadalajara informó el miércoles que realizó 52 pruebas a jugadores, entrenadores y personal como parte del protocolo previo a enfrentar a las Águilas, en el torneo de pretemporada Copa por México.

Sólo Tena, el técnico de la selección de México que ganó la medalla olímpica de oro en los Juegos de Londres 2012, resultó positivo, dijo el “Rebaño Sagrado”. El resto del equipo viajó a la capital mexicana para disputar su compromiso.

“Me siento bien. No tengo síntomas. No me duele la cabeza, no tengo temperatura, ni tos. No me siento mal”, dijo Tena en un video difundido por Chivas. “Tengo la incertidumbre de cómo se va a desarrollar esto. Quiero pedirle a la gente que se cuide, que extreme cuidados. Yo tengo cierta edad y sé que somos de un grupo vulnerable, por eso les pido que lo tomen en serio esto porque es un virus muy contagioso”.

En un comunicado, Chivas dijo que Tena estará en confinamiento hasta que salga negativo en dos controles más. Será supervisado a distancia por el médico del equipo, Jaime Figueroa.

El protocolo de las autoridades sanitarias federales es que, luego de un caso positivo, la persona debe permanecer en aislamiento domiciliario al menos por 15 días para evitar la propagación del virus.

Chivas debutará en torneo Apertura el sábado 25 de julio recibiendo a León.

“Me estoy checando a cada rato con los médicos del club, por ahora estoy solo en el departamento donde vivo en Guadalajara y tendré que estar al menos 10 días para que cuando salga de aquí, tenga la certeza que no tengo el virus”, agregó el entrenador.

Tena dijo que además de perderse el partido del jueves, no estará en otro partido programado para el domingo y tampoco dirigirá en la primera fecha.

“Tengo confianza en ‘Chava’ (Salvador) Reyes y en Alberto Coyote, son gente capaz que conocer el plantel”, agregó el entrenador sobre sus dos asistentes, quienes dirigirán los próximos tres partidos. “Por eso lado estamos tranquilos, sabemos que el equipo va a jugar muy bien, incluso puedo decir que hasta mejor. No creo que sea necesario dirigir a la distancia, ellos decidirán lo que tengan que decidir porque ellos están en el día a día, quizá hablaremos por curiosidad a ver cómo están las cosas, pero ellos deciden”.

Tena había pasado un control el viernes pasado, un día antes de que Chivas derrotara 3-1 a Mazatlán en otro partido de pretemporada realizado en el estadio Akron, de Guadalajara.

Esa ciudad localizada en el occidente del país tiene 9.511 casos confirmados de coronavirus y ocupa el puesto 29 entre 32 entidades en número de contagiados, pero las autoridades de salud estiman que los estados de Jalisco y Nuevo León (al norte), serán de los últimos en tener una disminución en la curva de contagios.

El “Flaco” Tena dirige en México desde 1994. Sacó campeón a Cruz Azul en el Invierno 97 y a Morelia en el Invierno 2000.

Tena y el uruguayo Guillermo Almada, de Santos, son los únicos entrenadores de la Liga Mx de los que se sabe contrajeron la enfermedad.

Almada ya se recuperó y dirige a su equipo en la pretemporada.

