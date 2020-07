CLOSE

La protesta del jugador Colin Kaepernick cobró relevancia años después, con las recientes protestas en todo el país en contra de la brutalidad policiaca

Colin Kaepernick pone la rodilla en el suelo durante el himno de EEUU, a manera de protesta contra la brutalidad policiaca. (Foto: Ezra Shaw, Getty Images)

Al comentarista de Basquetbol de los Kings de Sacramento, Grant Napear, se le olvidó una frase muy Latina: “Calladito te ves más bonito”.

Ahorita no es tiempo para gritar ‘All Lives Matter’, sin importar el tono en que lo digas. Napear se vio en medio de un intercambio en Twitter con ex Jugadores de los Kings y no salió bien librado y después de dos días renunció a la organización en donde estuvo por mas de 32 años. Si no vas a apoyar la protesta actual es mejor que no digas nada.

Otro fue Drew Brees que declaró que él que nunca va a estar de acuerdo con alguien que no respete la bandera. Continuó diciendo que no solo es respetar el himno nacional, sino también a aquellos que dieron sus vidas por el país, incluyendo los que pelearon por los derechos civiles. Días después pidió disculpas.

Hace unos días vi por primera vez el show de Michael Chen en Netflix. Fue grabado en el 2016 y hablaba sobre la brutalidad policiaca y los derechos civiles. Ojo, no hablaba sobre la igualdad de derechos, hablaba sobre derechos civiles. La comunidad LGTB peleó por igualdad de derechos en los 70’s y aun siguen en esa batalla, aunque la igualdad de derechos es algo que todos deberíamos obtener al nacer sin importar raza, credo, estado legal u orientación sexual.

Pero la protesta de hoy en día sigue siendo por los derechos civiles, el derecho a la privacidad, el derecho a protestar de manera pacífica, el derecho a una investigación y un juicio justo si se es sospechoso o sospechosa de un crimen. El derecho a protestar de manera pacífica , y esto era precisamente lo que hacía Colin Kaepernick y no se respetó su derecho a protestar, fue criticado por todo el país, y destruido por los dueños de los equipos, se quedó sin trabajo, un desterrado de la NFL.

Hace unos días finalmente Roger Goodell dijo ‘Black Lives Matter’, solo que se le olvidó mencionar el nombre de Kaepernick, que su protesta de rodilla es el símbolo de este movimiento, es casi como mencionar a la iglesia y olvidarse de mencionar a Jesús en la cruz y su sacrificio. Colin sacrificó su carrera por un ideal, un movimiento, se le quiso dar migajas con un tryout en 2019 y no lo aceptó porque no permitirían a los medios de comunicación en las instalaciones. Colin se merece una oportunidad, una pretemporada con un equipo, ¿Que tal los Cardenales? ¿Que tal los Santos?.

