CLOSE

Basketball de la NBA, en veremos (Foto: Jeremy Brevard, USA TODAY Sports)

¿Aún No están entretenidos?

¿No es esa la razón por la que están aquí?

Maximus Meridius.

Dice un dicho cuando a Estados Unidos le da resfriado al mundo le da pulmonía, entonces… ¿qué pasa con el mundo cuando a Estados Unidos le da Neumonía? Sencillo: una crisis económica mundial y una etapa de grandes cambios y retos.

Es en época de crisis donde el ser humano se reinventa, donde evoluciona, donde aprende, creo es por esa misma razón que los deportes son tan importantes en nuestra formación, sin importar su tú eres el atleta o el fanático.

En un mundo que no sabemos a dónde va ni qué es lo que sigue para los deportes, aun tenemos esperanza. Que alguien le diga a LeBron que se deje de berrinches de por no querer jugar sin fanáticos. En Corea del sur están jugando beisbol con monos de peluches en las gradas. Díganle a LeBron que juegue por nosotros, por sus fans. Necesitamos nuestra pasión de vuelta.

Que si juegan sin fans, que solo 22 equipos, que con protocolos de seguridad, que con prácticas seguras, que lo mas seguro es que jueguen todos los partidos al principio en el Walt Disney Resort de Orlando. No importa si quieren jugar en la luna pero jueguen, y preséntense a la cámara como Maxumus Meridius se presentaba al Cesar en el Gladiador. “Fanáticos, los que vamos a dejar el alma en la cancha te saludan” y desde nuestra casa daremos ‘thumbs up’ como el Cesar al final de cada batalla en el coliseo romano.

Nuestros equipos son nuestra pasión, y pasión es lo que ocupamos en este momento. El ser humano puede cambiar de trabajo, de esposa, de religión, pero hay una cosa que no podemos cambiar, no podemos cambiar de pasión. Es cierto que es complicado jugar sin fanáticos; es igual para un cantante cuando no llena las butacas, la motivación no está ahí, la adrenalina, el grito, pero ustedes son profesionales y están jugando por algo más grande que eso, están jugando para darle alegría a un mundo en donde estamos mas perdidos que los hijos de la llorona.

Quiero playoffs, emoción, el ver sudar la camisetas. Quiero balones de oro y no me refiero a campeonatos. Quiero ver a mis ídolos echándole huevos, así como aquella serie mundial del 2001 después del 9/11. Yankees Vs Diamondbacks, cada pitcheo cada swing era importante, y estoy seguro que así será cada juego en cada deporte este año. Después del ataque del COVID 19 y después de las marchas, protestas absolutamente justificadas estoy seguro que los deportistas se mueren por tener un balón en la mano en un partido que cuente, y nosotros los fans estamos ansiosos de verlos jugar. Vengan, brillen, deslumbren, rompan récords, ganen anillos y sobre todo háganos brincar de ese sillón!!

Atletas ¡los que los vamos a ver desde la casa y bares los saludan!

Christian León es analista deportivo; escuche sus podcasts aqui

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/deportes/2020/06/08/queremos-deporte-de-vuelta-opinion-deportes-christian-leon/5320409002/