Con arena vacía, el artemarcialista de Phoenix defenderá su título de peso gallo contra el ex campeón Dominick Cruz en UFC 249

Henry Cejudo sabe lo que verá este 9 de mayo en la Arena VyStar Veterans Memorial de Jacksonville, Florida:

Un octágono y 15,000 asientos vacíos.

A medida que UFC se prepara para organizar su evento en medio de la pandemia de coronavirus que hizo que los deportes en todos los niveles -en todo el mundo- se detuvieran en marzo, Cejudo, el ex luchador estrella de la Escuela Secundaria Maryvale de Phoenix, AZ, será parte de la cartelera principal, defendiendo su título de peso gallo (135 libras) contra el ex campeón Dominick Cruz.

El evento estará al alcance del público, ya que será transmitido por ESPN, con las peleas estelares a través ESPN+ en pago por evento.

"Me encanta competir, ya sea que haya gente allí o no. Brillo cuando las luces son más brillantes, cuando hay obstáculos. Eso es lo que me hace especial. Respondo a cada oportunidad. Respeto a todos los oponentes. Me respeto a mí mismo”, dijo Cejudo.

En la arena solo estará el personal necesario para llevar a cabo el espectáculo. UFC había cancelado otros eventos debido a la pandemia. Pero el presidente de UFC, Dana White, también anunció que habrá eventos el 13 y 16 de mayo en el mismo estadio del norte de Florida.

La última cartelera de pelea de UFC se celebró en una arena vacía en Brasil el 14 de marzo.

Hnery Cejudo (Foto: Sarah Stier, Getty Images)

La Comisión de Boxeo de Florida, que regula las artes marciales mixtas en el estado, tuvo que aprobar estos eventos de mayo siempre y cuando los combatientes se sometan a exámenes médicos, a quienes se les toma la temperatura y se les pide distanciamiento social.

Cejudo se ha centrado en prepararse tanto física como mentalmente. No ha dejado que la orden de quedarse en casa lo desvíen de sus objetivos.

Sus entrenamientos en Scottsdale le han brindado no solo la oportunidad de prepararse para la pelea, sino también para despejar su mente.

"Me tomo mi trabajo en serio", platica Cejudo. "Cuando estoy en el campamento hay menos autos en la calle, es más fácil practicar, el gimnasio está vacío, no hay paparazzis ni TMZ, esa es la diferencia”.

Originalmente, UFC 249 se celebraría en Brooklyn el 18 de abril. Luego se trasladó al Tachi Palace Casino Resort en Lemoore, California, pero la pandemia hizo que se pospusiera.

"Estoy seguro de que voy a extrañar a los fanáticos, pero al tratarse se una funciona de pago por evento habrá mucha gente mirando en casa".

Ha pasado casi un año desde que peleó Cejudo, de 33 años. Su última pelea fue el 8 de junio de 2019, cuando ganó un TKO de tercera ronda de Marlon Moraes por el título de peso gallo.

Este será un momento surrealista en el octágono. Pero el enfoque de Cejudo está en el oponente, no es uno de esos peleadores qué está mirando y qué está pensando la gente.

"Quiero volver a pelear frente a la gente eventualmente", dijo. "No hay nada como pelear frente a 25,000 personas, pero esta es una gran lección”.

