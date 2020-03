CLOSE

Alistan otra edición más del Clásico Tapatío, el Chivas vs. Atlas que desde hace más de 100 años paraliza a Guadalajara

Atlas vs. Chivas, el Clásico Tapatío. (Foto: Refugio Ruiz, Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- Mañana se llevará a cabo una edición más del Clásico Tapatío, el Chivas vs. Atlas que desde hace más de 100 años paraliza a la ciudad de Guadalajara; y es el momento de recordar a quienes lo hicieron Clásico, a los jugadores que pasaron a la historia por este tipo de partidos.

Cualquier aficionado de Chivas tiene un lugar en su corazón para el "Tubo" Gómez, todos recuerdan el famoso "Camilazo", y el triplete de Marco Fabián; por el lado rojinegro llega a la mente el mítico Edwin Cubero y su gol del campeonato del 51, al eterno "Pistache" Torres, Miguel Zepeda y su golazo, el doblete de Hebert Alférez, Flavio Santos y sus goles oportunos y cómo olvidar la chilena de Robert de Pinho.

Los Clásico Tapatíos son juegos con gran intensidad y pasión, no importa si es en la Sub 17, la femenil o en Primera División, no importa el lugar que ocupan en la Tabla, estos partidos se juegan diferente y todo por su gran afición, la gente es la que les pone sabor, cuando sale el calendario es uno de los partidos que se buscan primero.

Mañana se jugará el duelo del orgullo, unos ganarán apuestas otros esperarán revancha. A los jugadores se les pide que se brinden al máximo porque pueden tener la fortuna de grabar su nombre en la memoria de los Clásicos Tapatíos.

Que gane el mejor.

