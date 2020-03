CLOSE

El presidente de 'La Máquina' pidió a los de Robert Dante Siboldi no ser soberbios pese a estar en la cima de la tabla de posiciones

Cruz Azul está enrachado en el futbol mexicano. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Cruz Azul será el líder del Clausura 2020, pero eso no tiene tranquilo a su presidente Guillermo Álvarez Cuevas.

El directivo aseguró que preferiría La Máquina ganara como sea antes de lucirse en la cancha.

"A mí me gustaría más ganar por 5-0 que hacer 10 túneles, y esto lo digo con absoluta afabilidad o coloquialmente hablando, porque ¿a quién no le gusta que el equipo gane? Y hay aficionados que dicen: no me importa cómo, pero que gane", explicó Álvarez.

“Está muy apretada la tabla, sí, vamos en primer lugar, compartiéndolo, y por diferencia de goles vamos en primer lugar, pero sin soberbia, sin caer en zona de confort” Guillermo Álvarez Cuevas, Presidente de Cruz Azul

"Porque cuando se ha perdido, tampoco estamos haciendo drama, ni dando mil explicaciones: que si el árbitro o que si jugamos con 10 o que a (César) Villaluz nos lo noquearon, cosas de ese tipo; y creo que lo único que no tiene explicación es la victoria".

El directivo fue parte ayer de la presentación de las actividades que el proyecto Voces del Deporte realizará durante este año, conferencia realizada en la Fonoteca Nacional.

Álvarez Cuevas pidió a los de Robert Dante Siboldi no ser soberbios pese a estar en la cima.

Además, La Máquina quiso jugar la ida de Cuartos de la Concachampions el mismo día que América, el miércoles 11 de marzo, para llegar con el mismo descanso que las Águilas, al Clásico en Liga MX, del domingo 15.

"Por muy temprano que se salga de Los Ángeles, acá se va a llegar ya pasado el mediodía", apuntó.

"Únicamente harán regenerativo y se tendrá el sábado para preparar el juego del domingo, pero pues si no se pudo, fue por aspectos de la propia Concacaf, el América tendrá un día más de descanso pero creo tenemos más jugadores disponibles que ellos".

Guillermo 'Billy Álvarez', DT de Cruz Azul. (Foto: Agencia Reforma)

