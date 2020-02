CLOSE

Antuna salió en la portada de una revista de farándula con una mujer que no es su esposa; 'Chicote' se fue de fiesta

Uriel Antuna pidió disculpas por sus escándalos extra cancha. (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA, Jalisco -- Uriel Antuna y Cristian Calderón reafirmaron su compromiso con el proyecto de Chivas, tras ser multados y sancionados deportivamente por situaciones extra cancha.

"La exigencia en Chivas siempre va a hacer muchísima, altas las expectativas, es algo que yo no estaba acostumbrado, pero ahora que estoy aquí me doy cuenta. Siempre he estado 100 por ciento comprometido con el equipo y con mis compañeros y directiva. Voy a entregar el máximo sí o sí dentro de la cancha, así se hable bien o mal de mí, se me den o no las cosas", declaró Antuna para Chivas TV.

Antuna salió en la portada de una revista de farándula con una mujer que no es su esposa, mientras "Chicote" se fue de fiesta un día después de la derrota ante Cruz Azul.

"Me queda la experiencia de saber cómo, cuándo, dónde y a qué hora sales y haces tus cosas. Se va a ver más un "Chicote" más concentrado, metido, en cada trabajo, partido, esfuerzo. No vamos por un excelente camino en el club para hacer esas cosas, lo acepto", comentó Calderón.

