Mientras sus compañeros juegan contra el Necaxa, pizarro se queda en Monterrey para analizar la atractiva oferta del club de MLS

Rodolfo Pizarro, mediocampista del Monterrey. (Foto: Francois Nel, Getty Images)

MONTERREY, NL -- El mediocampista Rodolfo Pizarro finalmente no viajará a Aguascalientes como estaba planeado.

Pizarro se quedará en la Ciudad para analizar la oferta que tiene del Inter de Miami de la MLS, mientras sus compañeros juegan contra el Necaxa el partido pendiente de la Fecha 1.

El mediocampista realizó interescuadras y estaba enlistado para viajar, pero ahora se incorporará al equipo el jueves en León siempre y cuando no haya llegado el pago por su carta de parte de Miami.

"No viaja porque le dimos dos días para ver si arreglábamos este problema. Si no llega a nada, el jueves se presenta en León, hasta ahorita no hay nada más. Le damos dos días para ver si se puede ya terminar esto, si no el jueves llega a León", dijo Davino.

"Yo ya no tengo nada que ver, lo traen los abogados y veremos si se hace lo del famoso depósito".

