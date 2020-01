CLOSE

En Chivas están confiados en que le darán vuelta al marcador ante Dorados y accederán a los Cuartos de Final, de la Copa MX

Chivas de Guadalajara. (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA, Jalisco -- En Chivas están confiados en que le darán vuelta al marcador ante Dorados y accederán a los Cuartos de Final, de la Copa MX.

"El equipo está bastante concentrado, ya le dimos la vuelta a la página de lo que pasó con Toluca, ahora estamos pensando en el pase a la siguiente ronda de la Copa, si bien en casa no sacamos ventaja, tenemos la confianza y el plantel para revertir la situación en Culiacán", dijo el defensa Antonio Madueña.

El lateral por derecha será titular mañana en el partido de vuelta de los Octavos de Final, al estar 1-2 en desventaja, tras la derrota sufrida el pasado martes en el Estadio Akron.

"Me siento bastante bien, me costaba un poco en el aspecto físico, pero con los partidos que he venido jugando ya me siento mejor y espero estar al cien por ciento cuando se me requiera y, con trabajo, tratar de avanzar a la siguiente ronda en la Copa.

"La diferencia no es tanta, tenemos que salir a jugar de manera inteligente, obviamente sí a buscar el partido desde el primer minuto y tenemos la confianza de que vamos a sacar el resultado que necesitamos", agregó.

A diferencia del encuentro de ida, Chivas tendrá las bajas de José Juan Macías y Alexis Vega, y la incorporación de Gilberto Sepúlveda, tras cumplir un partido de sanción por tarjeta roja.

"El funcionamiento con los partidos se va dando, obviamente no tenemos mucho tiempo y es salir a ganar como sea allá en Culiacán, hay buenos jugadores, simplemente es ir y demostrarlo en la cancha", apuntó el zaguero Madueña.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/deportes/2020/01/27/chivas-buscan-avanzar-cuartos-final-copa-mx/4591649002/