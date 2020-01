CLOSE

Vela expresó que si el mexicano Javier Hernández se contrata con el Galaxy de L.A., seguramente le tocará perder ante el LAFC

Javier 'Chicharito' Hernández y Carlos Vela son compañeros de selección. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Carlos Vela también expresó que si el mexicano Javier Hernández se contrata con el Galaxy de Los Ángeles, seguramente le tocará perder en el llamado Clásico del Tráfico ante el LAFC.

“Él ya sabe, yo ya le dije que si viene para acá le va a tocar perder, y si él mete gol meteré uno más que él. Ya está avisado” Carlos Vela, Atacante de LAFC

"Él ya sabe, yo ya le dije que si viene para acá le va tocar perder, y si él mete gol meteré uno más que él. Ya está avisado, que se prepare para perder", señaló Vela a TUDN.

"Al final la rivalidad será en 90 minutos, luego sabemos que el cariño entre mexicanos es incondicional, sabemos que nuestros paisanos ahí están dando todo por nosotros", concluyó.

Aún cuando Vela dijo en su momento que ya no iría a la Selección Mexicana, abre ahora la puerta a la posibilidad de ser refuerzo para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

"No se me ha planteado participar en los Juegos Olímpicos. Claro que sería bonito estar. Todo lo que los rodea y cómo el mundo los ve. Todos nos detenemos a observar lo que está pasando en los Juegos Olímpicos. Creo que si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante", dijo.

ASÍ LO DIJO

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/deportes/2020/01/17/chicharito-carlos-vela-clasico-los-angeles-mls/4503018002/