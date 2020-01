CLOSE

Chivas se reporta listo para ir con todo en este 2020. (Foto: Agencia Reforma)

ZAPOPAN, Jalisco -- Isaac Brizuela está consciente de que la directiva de las Chivas hizo su parte en el armado del plantel y toca a ellos dar resultados y espectáculo.

"Vamos a buscar ir por los partidos tanto de local como de visita porque el plantel que se formó no es para cuidar el marcador o tratar de ganar los partidos de contragolpe, sino desde el principio ir a buscar el rival", comentó el "Conejo".

El extremo rojiblanco disputará con el seleccionado nacional y refuerzo del Clausura 2020, Uriel Antuna, un lugar en el equipo de Luis Fernando Tena.

"Antuna es un jugador con muchas cualidades, tiene mucha velocidad. No tenemos ninguna complicación, hablamos mucho. Eso es algo que nos ayuda mucho como equipo para seguir formando esa familia que nos pide Peláez", agregó el futbolista.

El "Cone" mencionó que saben lo que implicará la competencia interna en el Rebaño.

"Tena nos comentó que habrá quienes vayan a la banca, a la Sub 20 o tribuna... Los que llegaron no se sienten así (como figuras), tenemos un grupo muy noble, no nos sentimos superior al otro, al momento no hay envidias, está el enojo de querer jugar, de estar ahí, pero apoyando al compañero y eso ayuda para que este equipo vuelva a ser protagonista", finalizó.

Las Chivas debutan mañana en casa ante Juárez en el Estadio Akron.

