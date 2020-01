CLOSE

El púgil tijuanense se medirá este sábado al irlandés Gary O'Sullivan en las 160 libras, en el Alamodome de San Antonio, Texas

Jaime Munguía, boxeador (Foto: Steve Marcus, Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- La preocupaciones para dar el peso que tenía cuando era campeón Superwelter dejarán de serlo en esta nueva aventura de Jaime Munguía en la categoría Mediana.

El púgil tijuanense, quien marcha invicto en el boxeo profesional, tiene la mira puesta en conquistar pronto un segundo título en distintos pesos, pero antes debe enseñar, este sábado, que le sienta bien la división de las 160 libras cuando enfrente a Gary O'Sullivan en el Alamodome de San Antonio, Texas.

"El llegar a la división de los Medianos me traerá beneficios, pues ya no tengo que perder peso. Me siento bien en los Medianos, fuerte, y el plan es comenzar a pelear en la división para ir por el título mundial, pero en este momento estamos concentrados sólo en la pelea que tenemos enfrente", dijo el púgil de 23 años.

Munguía se coronó en mayo de 2018 como monarca Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo venciendo a Sadam Ali, y después hizo cinco defensas exitosas del fajín, la más reciente en septiembre.

El irlandés Gary "Spike" O'Sullivan tiene apenas 3 derrotas en su haber, y han sido con peleadores de 1er nivel. (Foto: Al Bello, Getty Images)

Jaime llegará con marca de 34-0, 27 KO's a su debut en los Medianos, mientras que el irlandés de 35 años tiene una foja de 30-3, 21 KO's, y las tres derrotas que tiene fueron contra peleadores de primer nivel: David Lemieux, Chris Eubank Jr. y Billy Joe Sanders.

"Sabemos de la peligrosidad de O'Sullivan, es un peleador fuerte, muy duro, de primer nivel y con muchísima experiencia, y pelear contra él me ayudará mucho para medirme en la división", comentó el boxeador fronterizo, quien lleva ya varios meses entrenando bajo las órdenes del ex campeón mundial y miembro del Salón de la Fama, Érik "Terrible" Morales.

SABÍA USTED QUÉ... El 79 por ciento de las victorias de Munguía como profesional las ha conseguido por la vía del nocaut.

