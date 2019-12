CLOSE

América y Tigres se ha convertido en un clásico en el futbol mexicano. (Foto: JULIO CESAR AGUILAR, AFP/Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- La extinción de los Tiburones Rojos del Veracruz y partidos desde el día jueves son algunas de las novedades en el calendario del Clausura 2020.

Además, los finalistas del Apertura 2019 América y Monterrey gozarán de una semana más de descanso ya que sus partidos de la Fecha 1 fueron reprogramados.

La Liga BBVA informó que el torneo Clausura 2020 comenzará el viernes 10 de enero con los duelos entre Tijuana vs. Santos, y Monarcas vs. Toluca. El sábado 11 juegan Cruz Azul vs. Atlas, Chivas vs. Juárez, León vs. Querétaro, y Tigres vs. San Luis. El domingo se enfrentan Pumas vs. Pachuca.

Fueron reprogramados para el 4 de febrero el Puebla vs. América, mientras que el día 5 jugarán Necaxa vs. Rayados.

Así que las Águilas debutarán en la segunda jornada frente a Tigres en el Estadio Azteca, y Monterrey frente a Monarcas en el Estadio BBVA.

La Fecha 17 se celebrará entre el 8 y 10 de mayo. Los Cuartos de Final se disputarán entre el 13 y 17 de mayo, la Semifinales entre el 20 y 24, mientras que la Final está programada para el 28 y 31.

La Liga BBVA calendarizó partidos en jueves: Juárez vs. Pumas (Fecha 2), Atlas vs. Morelia (Fecha 5), Tijuana vs. Necaxa (Fecha 12), Tijuana vs. Juárez (Fecha 14), y San Luis vs. Toluca (Fecha 16).

Principales juegos para el Clausura 2020:

Chivas vs. Cruz Azul / Jornada 6

Monterrey vs. América / Jornada 7

Pumas vs. América / Jornada 9

Atlas vs. Chivas / Jornada 9

América vs. Cruz Azul / Jornada 10

Cruz Azul vs. Pumas / Jornada 12

Chivas vs. América / Jornada 14

Tigres vs. Monterrey / Jornada 14

Pumas vs. Chivas / Jornada 16

