El jugador español que llegó a los Suns esta temporada, habló de la diferencia de jugar en Minnesota y Utah (sus anteriores equipos) a hacerlo en Phoenix, Arizona.

Se le iluminan los ojos y esboza una sonrisa.

Esa es la reacción del jugador #11 de los Phoenix Suns, Ricky Rubio, cuando le preguntan qué se siente ser uno de los pocos hispanos que han llegado a la NBA.

“Es una responsabilidad enorme pero también un gran orgullo”, expresó el atleta originario de Barcelona, España, en entrevista para The Arizona Republic y La Voz. “los latinos me buscan, me hablan español y eso me hace sentir bien”.

“Al estar más cerca de México aquí se habla mucho más el español y eso me hace sentir como en casa, mi familia y mis amigos que me visitan lo notan”, platicó ‘Rickycesto’ como lo apodan sus allegados, “El que vengan más aficionados latinos a ver los juegos y a saludarte en la Arena, eso me reconforta”.

De acuerdo al portal de la NBA, actualmente solo hay siete jugadores de ascendencia hispana jugando baloncesto profesional, de los cuales cuatro son españoles.

Históricamente, en la NBA han desfilado 52 jugadores de sangre hispana, un deporte dominado en lmayormente por jugadores afroamericanos (74%).

“Una emoción jugar en México”

Como parte de los esfuerzos de la organización por expandir la marca más allá de la frontera, los Phoenix Suns viajarán a la Ciudad de México este 14 de diciembre para enfrentar a los Spurs de San Antonio en partido de temporada regular.

Para Rubio es de aplaudirse que la organización promueva este tipo de encuentros que acerquen al equipo con la comunidad latina.

“Me emociona, he ido varias veces de vacaciones a México y me ha tocado jugar muchas veces allá, es muy reconfortante que la gente se acerque, hable contigo en tu idioma y te exprese su apoyo”.

Ricky Rubio juega con la selección de España. (Foto: Zhizhao Wu, Getty Images)

Como parte de la estrategia para llegar a más gente, los Suns también llevan a cabo sus noches latinas en el Talking Stick Resort Arena en el centro de Phoenix, donde el equipo viste las camisetas en español de ‘Los Suns’ para rendir homenaje a la fanaticada hispana.

Según el calendario promocional del club, las próximas celebraciones latinas se llevarán a cabo el 21 de diciembre cuando reciban a los Rockets de Houston, y el 3 de marzo cuando enfrenten a los campeones Raptors de Toronto.

CONOZCA LOS DETALLES DE RICKY RUBIO:

Su nombre de cuna es Ricard Rubio Vives

Nació en Masnou, Barcelona, el 21 de octubre de 1990.

“Rickycesto”, como lo apodan, mide 6’ 4” y pesa 180 libras

Fue elegido como la 5ta selección de la primera ronda por los Minnesota Timberwolves, en el draft del 2009, equipo con el que jugó del 2011 al 2017.

También vistió la jersey del Jazz de Utah del 2017 al 2019.

Es considerado un gran jugador de equipo, sobre todo por su habilidad para repartir asistencias y facilitar que otros compañeros encesten.

Ricky Rubio se convirtió en el único jugador en ganarlo todo en Europa al conquistar la Euroliga, FIBA Eurocup, ULEB Cup, Liga ACB, Copa del Rey y Supercopa ACB con tan solo 20 años.

Actualmente inicia una nueva aventura con los Phoenix Suns, equipo al que quiere llevar al campeonato.

