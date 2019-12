CLOSE

No sería la primera vez que el cuadro catalán muestra interés por Vela, pues hace un año también hubo acercamientos

Vela celebra con su gente la victoria del L.A. FC en el clásico angelino. (Foto: Harry How, Getty Images)

CIUDAD DE MÉXICO -- El Barsa va de nuevo por 'Cracklitos'.

De acuerdo a Jonathan dos Santos, amigo de Carlos Vela, el delantero mexicano, MVP de la pasada temporada en la MLS, tiene una oferta sobre la mesa del Barcelona, equipo que ya lo ha buscado anteriormente.

"Estoy de vacaciones y todavía no he podido hablar con él, tampoco lo quiero molestar, pero tiene esa oferta encima de la mesa. No sé lo que vaya a hacer, sinceramente él está muy contento en Los Angeles, en su equipo. Ha hecho una temporada espectacular. Todo lo que sea mejor para él, yo estaré feliz. Es una oportunidad única que el Barcelona te esté buscando, es el mejor equipo del mundo y ojalá que como mexicano se le pueda dar", comentó el menor de los Dos Santos para W Radio Colombia.

No es la primera vez que el cuadro catalán muestra interés por Vela, pues hace un año también hubo acercamientos, pero el Barcelona se decantó por Kevin-Prince Boateng, quien paso sin pena ni gloria por el club español.

La baja por lesión de Ousmane Dembelé pondría de nuevo a Ernesto Valverde a buscar opciones, entre las que se encuentra el mejor jugador de la MLS.

