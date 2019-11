CLOSE

Reducir el número de extranjeros es una de las propuestas que Martino llevará a la Asamblea de Dueños, el 3 de diciembre

Gerardo 'Tata' Martino, D.T. de la Selección Mexicana de Fútbol (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Reducir el número de extranjeros es una de las propuestas que Gerardo Martino llevará a la próxima Asamblea de Dueños, el 3 de diciembre.

El subcampeonato de la Sub 17 (categoría en la que se han disputado cuatro Finales) refuerza la idea de fortalecer al futbolista mexicano, en una competencia en la que cada equipo puede utilizar nueve foráneos como titulares.

"Ninguna duda, poder hacerlo como algunos otros puntos que me gustaron a mencionar a la junta de dueños y seguro lo podré hacer. Respecto a lo otro, la gente de futbol con la que me ha tocado hablar, con entrenadores que trabajan, con otros que no, ex futbolistas y todos están de acuerdo que la cantidad de extranjeros es excesiva, después está la parte de los dueños respecto al negocio y ahí viene que al negocio hay que cuidarlo y a la parte deportiva también, que hay que ir por un camino intermedio lógico para las dos partes, la sugerencia la haré, de lo que no estoy seguro es de tener éxito", expresó el "Tata" hoy en conferencia.

No será el único punto que aborde Martino durante la reunión con los dueños, luego de su primer año como técnico de Selección mexicana ya que también tocará temas como VAR, arbitraje y otros que a su juicio puedan potenciar el balompié nacional.

"Hemos trabajado dentro de nuestros requerimientos, sin ningún problema, los clubes y técnicos nos han ayudado con entrenamiento, con jugadores locales y hemos tratado de no invadir las necesidades de los clubes, hemos tenido buena respuesta con los futbolistas, con el rendimiento que han tenido, en ese sentido estamos muy conformes, hemos instalado una forma de jugar y la tenemos, viene encaminada, seguiremos la etapa de evolución para llegar primero a una Eliminatoria y después a una Copa del Mundo, desde ese lugar estoy conforme con lo que ha sucedido en el primer año. Y de que puede haber aspectos por mejorar, seguro tendremos posibilidades de proponerlo y de contarlo en la reunión de dueños", insistió.

