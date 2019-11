CLOSE

Cuenta que ha quemado grasa y tonificado músculo, ya que quiere propinarle otra dosis a Joshua en la pelea del 7 de diciembre

Andy Ruiz peleará contra Anthony Joshua el 7 de diciembre. (Foto: Agencia Reforma)

LAS VEGAS, Nevada -- Andy Ruiz comenzará a empacar muy pronto su equipaje, pues en en unos cuantos días tiene agendada la inédita pelea que sostendrá en Arabia Saudita y planea anticipar su viaje para aclimatarse.

Cinco meses después de noquear al mundo del boxeo y a la humanidad de Anthony Joshua, ahora el campeón mundial de peso Completo de la AMB, OMB y FIB tiene una vida distinta a la que llevaba hasta el 1 de junio en que enfrentó al británico en el Madison Square Garden de Nueva York.

Todo ha cambiado, pues ahora Ruiz es fácilmente reconocible para todos. Brinda autógrafos y selfies, como lo hizo en los pasillos del Hotel MGM Grand & Casino antes de la pelea del "Canelo" Álvarez contra Kovalev. "Regálame una foto, eres mi ídolo", "Vuelve a partírsela Andy", le lanzaron los aficionados.

Su físico ha cambiado. El "gordito" luce más fuerte sin perder su grata sonrisa. Cuenta que ha quemado grasa y tonificado músculo, ya que quiere propinarle otra dosis a Joshua en la revancha que sostendrán en la Diriyah Arena cerca a Riad, la capital árabe.

"Muchos dicen que estoy muy flaco y que he bajado mucho, pero no, sigo siendo el mismo. Es poco lo que se ha bajado. La idea es llegar con unas 7 o 10 libras menos que la última vez, sólo eso, pero llegaremos con mucha rapidez", enfatizó a CANCHA el peleador de 30 años de edad.

Andy Ruiz trabaja a marchas forzadas de cara a la pelea de revancha con Joshua. (Foto: Agencia Reforma)

"La clave fue no perder tanto peso, y pues me siento fuerte y rápido".

Para el primer pleito, Joshua dio el día del pesaje 112.4 kilogramos, mientras que Ruiz presentó 121.5 kilos. Para la segunda parte se estima que Ruiz podría pesar entre 115 y 117 kilogramos.

- ¿A qué se debió el cambio de bajar un poco de peso?

Buscamos ser menos pesados para tener más rapidez y tirar combinaciones. Voy a presionar más y a tirar más golpes, y así podemos movernos más, pero mi fuerza sigue, está ahí.

- ¿Cómo te has sentido en esta preparación?

Muy bien. Nos sentimos fuertes y para esta ocasión hemos tenido sparrings muy altos, pero les he pegado bien, me siento fuerte, dijo Ruiz, quien mide 1.88 metros de estatura, 10 centímetros menos que el europeo.

- La fama cambia a mucha gente, y se ve que eres el mismo. ¿Cómo ha sido esta nueva vida?

Sí es distinto ahora todo, la verdad, pero estoy orgulloso de todo, de mi familia, de los fans, de la gente que ahora brinca y va a buscarme, corren para una foto, y pues se siente a todo dar, pero si hay momentos que si hay mucha responsabilidad por ser campeones, y pues no nos queda más que ser humildes y estar enfocados en la pelea, añadió el púgil que hizo la primera parte de su campamento en Guadalajara.

- ¿Cómo visualizas la segunda pelea?

Vamos a demostrar que somos los campeones. Muchos creen que fue un golpe de suerte, y vamos a enseñar que no. He trabajado para esto, y sí veo una pelea distinta a la primera. Los dos cambiaremos, ya nos conocemos y por eso será diferente la estrategia. Joshua va a querer boxearme, sabemos, creo que no querrá estar cerca de mí, querrá pelear a la distancia, pero yo voy a presionar y tirar a muchos golpes. Cambiaremos cosas, moveremos la cabeza y el cuerpo, tirar más golpes ahora.

ENTÉRATE...

Años atrás hubo combates de Completos que resultaron épicos. El "Thrilla in Manila", la tercer pelea entre Ali y Frazier en octubre de 1975. Un año antes, "The Rumble in the Jungle" en Zaire con Foreman y Ali. Y Ruiz y Joshua tendrán el "Clash of Dunes".

LOS NÚMEROS

10 millones de dólares garantizados sería la bolsa de Ruiz para el segundo pleito.

65 por ciento de efectividad por nocaut tiene el mexicano Ruiz en su carrera.

1 derrota ha tenido Andy. Perdió con Joseph Parker (decisión mayoritaria) en 2016.

