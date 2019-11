CLOSE

La púgil sonorense con residencia en Phoenix se medirá este sábado a Luz Elena Martínez en función organizada por Golden Boy

Sulem Urbina (Foto: Cortesía)

CIUDAD DE MÉXICO -- Sulem Urbina no tiene prisa.

Quiere sumar otra victoria este fin de semana, pues sabe que en 2020 se podrían abrir las puertas para pelear por un título.

La sonorense de 29 años y quien tiene marca invicta en el profesional con 10-0, 1 KO's, se medirá a Luz Elena Martínez (6-2) en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende, cartelera que montará Golden Boy Promotions en suelo nacional.

"Me encanta pelear en México. Sigo trabajando para lograr ese título mundial, es lo que más anhelo, quiero buscar una oportunidad.

"No hay preferencia de rivales y lo que ha pasado es que no he tenido promotora que me mantengan ocupada. Me gustaría ser campeona de todos los organismos y enfrentar en un futuro a Ibeth 'Roca' Zamora, ya ha peleado con ella antes, y ahora con Golden Boy significa mucho, puede ser algo que me abra las puertas y debutar en Estados Unidos el próximo año e ir por un título y estar en una gran cartelera", expresó Urbina Ochoa.

La originaria de Hermosillo entrena en Phoenix, Arizona, pero curiosamente nunca he peleado en el boxeo de paga en el país vecino.

