CLOSE

El conjunto de la UNAM no se siente inferior a ningún equipo a pesar de tener un presupuesto menor y no haber tenido más refuerzos

Pumas celebran el triunfo. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Pumas tienen la fe y la ilusión intacta para meterse a la Liguilla, así lo aseguró el técnico del equipo, Miguel González "Míchel", quien dijo que no se sienten inferiores a ningún equipo a pesar de tener un presupuesto menor y no haber tenido la oportunidad de contar con más refuerzos.

"Cuando firmé como entrenador me hablaron de la posibilidad de un dinero para refuerzos, por circunstancias internas no hubo ese dinero y sin embargo seguimos compitiendo, el equipo no ha podido cambiar tanto, como pretendíamos, pero eso no nos aparta del objetivo", declaró en conferencia de prensa.

"El chiste es meterse en la Liguilla y lo estamos tratando por todos los medios porque excepto los equipos muy ricos que puede hacer ciertas habilidades con sus temas económicos, nosotros somos de esos 10 que no tienen esa posibilidad. No nos hemos sentido ni menos ni inferiores a ningún equipo, que los hay con un presupuesto inmensamente más grande que el nuestro".

PODRÍA INTERESARLE: Definen Chivas y Santos al líder en Torreón

En la práctica de hoy se ausentó Alan Mozo por un cuadro gripal, Nicolás Freire tuvo un esguince en la rodilla y el fin de semana le harán pruebas para ver si está listo para el duelo del domingo ante FC Juarez.

Luis Fernando Quintana tampoco entrenó por un golpe en el gemelo, pero el técnico confía en que ya esté listo para el fin de semana. Pablo Jáquez realizó trabajo diferenciado.

El estratega español señaló que Juarez no va a ser un equipo fácil porque ha hecho buena temporada, sobreponiéndose a todos los problemas que encontró para armar su plantilla.

"Me gustan los Pumas que hemos encontrado más allá de la competición, los Pumas decididos y preocupados por mejorar y no presionados, esos son los Pumas que queremos para el domingo, esa alegría y convicción es algo que tratamos de transmitirles", detalló.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/deportes/2019/11/06/pumas-unam-quiere-liguilla-futbol-mexicano/2512480001/