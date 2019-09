CLOSE

Después de que estalló el escándalo por la publicación de videos en los que aparecen los futbolistas en N.Y., el jugador de Rayados ofreció su versión

Las fotos que han circulado en redes sociales han armado un escándalo. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Miguel Layún dijo que fue una tardeada la fiesta a la que acudió con los seleccionados Javier Hernández, Marco Fabián, Héctor Moreno y Guillermo Ochoa.

Después de que estalló en el escándalo por la publicación de videos en los que aparecen los futbolistas en Nueva York, el jugador de Rayados ofreció su versión en una transmisión en redes sociales. Admitió que se fueron de fiesta, pero en la madrugada posterior al partido contra Estados Unidos. Dijo que sí estuvieron en un antro, pero que no infringieron las reglas porque estaban en su tiempo libre y que, más bien, fue una tardeada. Negó conocer a las chicas con las que se le vincula.

"Después del partido en Nueva York tuvimos un rato libre que habrá sido de las tres, tres y media de la tarde (del sábado), a las ocho y media, porque a las ocho cincuenta teníamos agendada una cena grupal, así que tuvimos un rato de esparcimiento, cada quien hizo lo que gustaba hacer.

"Algunos nos juntamos y nos fuimos a un brunch que después se hace tipo bar-discoteca, a las cuatro, cuatro y media de la tarde, pasamos un rato, está por entendido que hay más personas en ese lugar y que no van buscar los momentos en que nosotros estemos tranquilos o estemos entre nosotros, siempre van a buscar la manera de encontrar algo donde te dejen mal parado o expuesto. No infringimos ninguna regla de Federación y de todo lo que se hizo", explicó.

Miguel Layún, jugador del 'Tri'. (Foto: Chuck Burton, AP)

Layún y el "Chicharito" son los protagonistas principales del nuevo escándalo de Selección Mexicana luego de que la cuenta @botinerasdelmu1 los exhibiera en una fiesta y los acusara de meter a sus amantes al hotel de concentración del Tricolor.

"¿Sigo crudo? No compadre, la verdad que no, ni siquiera tomé. No es dar explicaciones o no, ni siquiera conozco a la chica que sale en la foto delante mío, es por eso se comenta aquí, que a final de cuentas siempre buscan el momento donde las imágenes puedan transgiversarse (sic) y se prestan a un malentendido, y al final de cuentas tampoco me parece justo que se busquen en todo momento crear una historia donde haya comidilla para que los medios que gustan hacer este tipo de cosas tengan material para que ustedes tengan ideas o se piensen o se quejen.

"Seguramente es gente que en verdad le gusta crear este tipo de contenido, ya me pasó hace varios años (con Karla Pineda), me inventaron un contenido, y si no cuentas las cosas como pasan se presta a que la gente siga hablando sobre un tema que no es cierto. Recalcar, sí salimos, nos juntamos algunos a pasar un rato, pero de eso a las historias que se están haciendo es abismal la situación entre unas y otras", reiteró Layún.

'CHICHARITO' SE DEFIENDE CON LAYÚN

En lugar de dar su versión, Javier Hernández retuiteó la explicación de Miguel Layún con respecto a la fiesta de algunos seleccionados, durante la concentración en Nueva York.

"Échenle un ojo antes de que empiecen con las novelas y películas que les gusta inventar", escribió, acompañado de un emoji dando un beso.

