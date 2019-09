CLOSE

El polémico receptor podría ser suspendido por Oakland luego de tener un altercado verbal con el gerente general, Mike Mayock

Antonio Brown (Foto: AP)

OAKLAND -- Antonio Brown de nuevo en medio del escándalo.

El polémico receptor podría ser suspendido por los Raiders de Oakland luego de tener un altercado verbal con el gerente general, Mike Mayock, según reporta la NFL.com.

El jugador, que ha tenido problemas en la pretemporada por no estar a gusto con el casco al punto que no entrenó en varios días, reveló en Instagram una carta de Mayock donde se le informaba de multas impuestas por el equipo por sus faltas a prácticas obligatorias. Una era por 13 mil 950 dólares y otra de 40 mil.

El directivo estaba frustrado por la situación y discutieron en el campo de práctica el miércoles, donde varios de los jugadores fueron testigos de la situación.

Al parecer, Brown le terminó amenazando a Mayock con un golpe en el rostro, para luego apuntarle con un balón y decirle que lo multara también por eso.

PODRÍA INTERESARLE: Packers y Bears abren la 100ma temporada de la NFL

Mayock comentó este jueves que no tenía más información de la posible suspensión y que no Brown no se presentó a las instalaciones del equipo.

En caso de que se dé la suspensión por conducta perjudicial Brown se vería afectado en sus 30 millones de dólares garantizados.

"Si el equipo lo suspende por conducta perjudicial y lo prueba, que no es una situación de una vez sino de varias, entonces él púede perder su dinero garantizado, unos 30 MDD, potencialmente permitiéndole a los Raiders siga adelante con su contrato", establece NFL NOW.

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/deportes/2019/09/05/antonio-brown-suspension-raiders/2225526001/