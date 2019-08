CLOSE

Mike Tyson, leyenda del boxeo. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Mike Tyson no se cansa de la polémica y ahora aseguró que se fuma 40 mil dólares al mes de marihuana.

El ex boxeador hizo la confesión en el podcast "Hotboxin with Mike Tyson" que hace junto a su socio y ex jugador de la NFL, Eben Britton, con quién sostuvo una charla que los llevó a sacar la conclusión en dólares.

"¿Cuánto fumamos al mes? ¿Alrededor de 40 mil dólares?", le cuestionó Tyson a su acompañante, quien de manera irónica le contestó: "No lo sé, fumaremos unas 10 toneladas al mes".

Como es bien sabido el ex pugilista es dueño de un negocio de marihuana en California, donde se legalizó el consumo recreativo, por lo que incluso ha sido la imagen de algunas campañas, pues cuenta con 16 hectáreas en las que planta cannabis.

