El mexicano, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, registró 172.2 libras; mañana buscará callar a sus críticos

Julio César Chávez Jr. se mide a Evert Bravo este sábado. (Foto: Agencia Reforma)

GUADALAJARA, Jalisco -- Julio César Chávez Jr. y el colombiano Evert Bravo no tuvieron problemas con la báscula y están listos para la pelea estelar que se llevará a cabo mañana en el Salón Diamante Premier, de San Juan de los Lagos, Jalisco.

El mexicano, hijo de la leyenda del boxeo Julio César Chávez, registró 172.2 libras (78.10 kilos), mientras que el sudamericano detuvo la romana en las 173 libras (78.47 kgs).

Chávez Jr., quien no pelea desde el 6 de mayo de 2017 cuando perdió ante Saúl "Canelo" Álvarez en Las Vegas, aseguró esta semana que de perder la batalla ante el nacido en Arboletes, Colombia, se retirará del pugilismo.

"Si yo pierdo me retiro, no tengo que perder con estos rivales. Voy a ir paso a paso, voy a trabajar muy duro y con mucha constancia y disciplina, cosa que no hice en mi carrera durante estos años", dijo a TUDN.

El sinaloense, cuya marca es de (50-3-1, 32 KO's), fue campeón mundial del peso Mediano del Consejo Mundial de Boxeo en 2011 y defendió su cinturón de manera exitosa en tres ocasiones, hasta que en septiembre de 2012 fue derrotado por el argentino Sergio "Maravilla" Martínez.

El colombiano Evert Bravo se presentará en San Juan de los Lagos con una hoja de servicio de 25-10-1, 19 triunfos por la vía rápida.

