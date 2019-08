CLOSE

José Cardozo lamentó que por su política de no contratar futbolistas extranjeros el Guadalajara no pueda obtener una figura importante

Chivas de Guadalajara. (Foto: Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO -- Chivas nunca podrá tener a un André-Pierre Gignac.

El ex entrenador del Rebaño y uno de los delanteros más productivos en el futbol mexicano en su etapa de jugador, José Cardozo, lamentó que por su política de no contratar futbolistas extranjeros el Guadalajara no pueda meter en su plantel a un elemento que aporte como el francés de Tigres.

"No quiero decir, que porque (Chivas) juega con puros mexicanos no puede competir. Creo que sería una falta de respeto con los mexicanos, porque son grandes profesionales, grandes jugadores que han estado en Europa, pero sí te limita un poco, porque no puedes comprar a un (André-Pierre) Gignac, no puedes", expuso Cardozo en entrevista con TUDN.

"Chivas sufre en ese aspecto que no tiene muchas posibilidades de comprar y va a sufrir, porque tiene que competir frente a jugadores que tienen más partidos, más roce, más partidos internacionales, porque Chivas se basa mucho en su cantera, pero son chicos que juegan 20 o 30 partidos en Primera División. Entonces, tienen que encontrar al frente jugadores que tiene 200 o 250 partidos, no es lo mismo".

José Saturnino Cardozo, D.T. de Chivas. (Foto: Agencia Reforma)

