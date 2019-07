CLOSE

El pugilista mexicano peleará en San Juan de Los Lagos, Jalisco, ante el colombiano Evert Bravo, el 10 de agosto

Julio César Chávez Jr. se alista para su pelea del 10 de agosto. (Foto: Al Bello, Getty Images)

GUADALAJARA, Jalisco -- Julio César Chávez Jr. asegura que aún puede demostrar su valía dentro de los cuadriláteros.

El pugilista mexicano peleará en San Juan de Los Lagos, Jalisco, ante el colombiano Evert Bravo, el 10 de agosto.

"Sé que no he dado lo mejor de mí, pienso y estoy convencido de que puedo dar más y que todavía falta por ver lo mejor de Julio César Chávez Jr.", declaró Chávez a su llegada al municipio.

"No soy un novato, tengo 33 años, pero tampoco estoy acabado y sé que me quedan cuatro o cinco años más para demostrar lo que sé, lo que soy y lo que tengo porque ahora me voy a enfocar totalmente en el boxeo. Estoy a tiempo de retomar mi carrera".

PODRÍA INTERESARLE: Va 'Panchito' C. de Vaca por su gran oportunidad ante 'Vaquero' Navarrete

La pelea de su reaparición después de dos años y tres meses, será en el Estadio Antonio R. Márquez, en el municipio alteño.

'Julito' peleará en San Juan de Los Lagos, Jalisco, ante el colombiano Evert Bravo, el 10 de agosto. (Foto: Agencia Reforma)

La última vez que se subió al ring fue en la derrota ante el "Canelo" Álvarez en mayo de 2017.

"Es la primera vez que peleo en Jalisco y estoy contento de hacerlo. Tengo mucho sin pelear, la última fue contra 'Canelo' y ahora, por coincidencias de la vida, estoy en este Estado en mi combate de regreso. Me he preparado muy bien, tengo mucha experiencia, sé que no hay peleas fáciles y que se ganan en el gimnasio, no en el cuadrilátero, así que me preparé como si fuera a medirme con el mejor", añadió Chávez.

MÁS: ¡Siempre no!, Canelo no peleará en septiembre

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/deportes/2019/07/30/en-que-canal-transmitiran-julio-c-chavez-jr-contra-evert-bravo-2019/1867182001/