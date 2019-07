CLOSE

El Comité Organizador del torneo clasificatorio para los Olímpicos de Tokio 2020, lo eligió como presidente honorario en homenaje a su larga trayectoria

El mexicano Rodrigo López lanzó con los D-backs. (Foto: Christian Petersen, Getty Images)

GUADALAJARA, Jalisco -- El ex pitcher de Grandes Ligas y actual comentarista de radio de los D-backs, Rodrigo López, será presidente honorario del Premier 12, clasificatorio para los Olímpicos de Tokio 2020.

El Comité Organizador del evento lo seleccionó por su larga trayectoria como pelotero de la Liga Mexicana de Beisbol y las Grandes Ligas (en las que jugó 10 años), y seleccionado por México el Clásico Mundial.

"Desde la primera vez que hubo el acercamiento en marzo y me hicieron la propuesta, me llenó de orgullo y satisfacción, me siento honrado con esta participación que tendré; después de jugador activo, ser el representante de un torneo como éste es motivo de mucho orgullo", comentó López.

El mexiquense de 43 años debutó en 1993 con los Rojos del Águila de Veracruz y jugó en Grandes Ligas con los Padres de San Diego, los Orioles de Baltimore, los Rockies de Colorado, los Bravos de Atlanta, los Philis de Filadelfia, los Diamondbacks de Arizona y los Cubs de Chicago.

Rodrigo López, quien actualmente se desempeña como comentarista en español de los D-backs, ha representado a México en Clásicos Mundiales. (Foto: Lisa Blumenfeld, Getty Images)

López se quedó cerca de ser el Novato del Año en la Liga Americana en 2002; fue segundo, sólo por debajo de Eric Hinske.

"Muchos halagos los que hay para Guadalajara, se está posicionando como la Capital del Beisbol Mexicano, aplaudo los esfuerzos de la directiva de Charros de Jalisco por el éxito obtenido en eventos como el Clásico Mundial de Beisbol y la Serie del Caribe", dijo.

"Se extendió su éxito a nivel internacional en apenas cinco años de existencia del equipo y me siento contento que en Guadalajara se apoye el beisbol como lo han hecho".

Del 2 al 7 de noviembre en el estadio de los Charros, Estados Unidos, Holanda, República Dominicana y México jugarán por un lugar en los Olímpicos.

